Σοκαριστικό βίντεο από ατύχημα: Αυτοκίνητο πέταξε στον αέρα και καρφώθηκε σε εκκλησία

Ένα ανατριχιαστικό ατύχημα έπιασε κάμερα κλειστού κυκλώματος στη Νότια Αφρική, με ένα αμάξι να χτυπά με φόρα σε κυκλικό κόμβο και να εκτοξεύεται στον αέρα, πριν καταλήξει πάνω σε μαντρότοιχο εκκλησίας.

Στο ιστορικό παρεκκλήσι του St Andrew's College, συγκεκριμένα.

Σαν σκηνή από κινηματογραφική ταινία, το αυτοκίνητο βρισκόταν στον αέρα για 30 ολόκληρα μέτρα, πριν καρφωθεί στην εκκλησία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο οδηγός, στρατιωτικός εκτός υπηρεσίας, διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

WATCH | Makhanda flying car captured on camera as it crashes into chapelhttps://t.co/Ug6CgSTbjK pic.twitter.com/eNgsJVbuZu

— Dispatch AFRICA (@africa_dispatch) November 4, 2020