Τι θα συμβεί αν ούτε ο Τραμπ ούτε ο Μπάιντεν αποδεχθούν την ήττα – Το εφιαλτικό σενάριο

Με έναν πρόεδρο που αρνείται να δεσμευτεί σε μια ειρηνική μεταβίβαση εξουσίας, δεν είναι λίγες οι φωνές στις ΗΠΑ που έχουν σημάνει συναγερμό για την επόμενη μέρα των αμερικανικών εκλογών.

Νομικοί κύκλοι και οργανώσεις (όπως το Transition Integrity Project) εξετάζουν ήδη τι θα συμβεί σε ένα εφιαλτικό ενδεχόμενο όπου κανείς από τους προεδρικούς υποψηφίους δεν αποδεχτεί την ήττα του.

Όπως παρατηρούν σχετικά οι «New York Times», είναι ουσιαστικό κομμάτι μιας δημοκρατίας να αναγνωρίσει ο ηττημένος την ήττα του και να παραμερίσει.

Χωρίς όμως μια τέτοια δήλωση, η εξουσία πρέπει να περάσει στον νικητή διά της βίας. Κι εδώ τα σενάρια είναι δύο, κατά την εφημερίδα πάντα: είτε πρέπει να αποφασίσει ο στρατός είτε να πάμε σε εμφύλιο πόλεμο.

Το πρόβλημα δεν είναι ζήτημα εκλογικού συστήματος, παρά πολιτικής. Στα εκλογικά συστήματα των περισσότερων χωρών, είναι μια κεντρική επιτροπή αυτή που ανακοινώνει το αποτέλεσμα και τα φώτα στρέφονται κατόπιν στον ηττημένο, ο οποίος πρέπει να πάρει τη σημαντική απόφαση: αποδέχεται το εκλογικό αποτέλεσμα;

Αυτή είναι η καθοριστικότερη στιγμή της δημοκρατίας. Το αμερικανικό εκλογικό σύστημα, παρά τις παραδοξότητες και τα ψεγάδια του, έχει περισσότερες συστημικές δικλείδες ασφαλείας.

Εκεί δηλαδή που αλλού στον κόσμο είναι απόφαση ενός μόνο ανθρώπου, στις ΗΠΑ είναι μια λαβυρινθώδης διαδικασία 2,5 μηνών, καθώς το αποτέλεσμα θα πρέπει να κατακυρωθεί από το Electoral College (Κολέγιο Εκλεκτόρων) στα μέσα Δεκεμβρίου και μετά από το Κογκρέσο τον Ιανουάριο.

Ο φαινομενικά χαμένος των εκλογών έχει μπροστά του πολύ καιρό για να αποδεχθεί την ήττα και να συναινέσει κάποια στιγμή. Μόλις μία φορά στην ιστορία των αμερικανικών εκλογών έφτασε το πράγμα στο απροχώρητο, στην αναμέτρηση του 1876. Και εκεί το Κογκρέσο πέρασε μια τροπολογία και έλυσε την κρίση.

Το εκλογικό σύστημα της Αμερικής έχει πολλά εργαλεία και μηχανισμούς για να κάμψει την αντίσταση του εκάστοτε προεδρικού υποψηφίου στο να αποδεχθεί την ήττα του. Ακόμα κι αν επιμείνει με δικαστικές μάχες και αξιώσεις για επανακαταμέτρηση.

Αυτά βέβαια είναι εφιαλτικά σενάρια, πόσο μάλλον αν ολόκληρο το κόμμα μπει σε αυτή τη λογική και αρχίσει να αμφισβητεί τα πάντα. Αν αυτό συμβεί, οι «Times» παρατηρούν πως ακόμα και το περίπλοκο αμερικανικό εκλογικό σύστημα δεν έχει τρόπο να προβλέψει πώς θα καταλήξει.

Αν αλλού στον κόσμο ένας αποφασισμένος πραξικοπηματίας πρέπει να αψηφήσει ανοιχτά το εκλογικό αποτέλεσμα για να καταλύσει τη δημοκρατία, στις ΗΠΑ αυτό μπορεί να συμβεί μάλλον αναίμακτα, μέσω των αβεβαιοτήτων και των «παραθύρων» του συνταγματικού πλαισίου.

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η εκλογική αναμέτρηση στις ΗΠΑ για την ανάδειξη του νέου προέδρου, καθώς στη διάρκεια της νύχτας έγινε ανατροπή και οι αριθμοί φάνηκε να διαψεύδουν τα μέχρι τότε προγνωστικά.

Παρότι οι δημοσκοπήσεις έδιναν προβάδισμα στον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, η πορεία των εκλογών ανέτρεψε το κλίμα, με στοιχηματικές εταιρείες και αγορές να αντιστρέφουν τις αρχικές εκτιμήσεις τους και να «δείχνουν» επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος ο Μπάιντεν απευθύνθηκε στους υποστηρικτές του, από το Ντέλαγουεαρ, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας, υπομονής αλλά και νίκης. Σε δηλώσεις του πριν λίγο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το δικό του στίγμα λέγοντας: «Είμαστε έτοιμοι για μεγάλο εορτασμό, κερδίζουμε παντού» ενώ έριξε και «βόμβα» προαναγγέλλοντας προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο για να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων.

Νωρίτερα, ο Τραμπ επέλεξε το Twitter για μιλήσει για «μεγάλη νίκη» αλλά σε επόμενη ανάρτησή του στην οποία έκανε λόγο για απόπειρα «κλοπής» των εκλογών το Twitter τον «τιμώρησε» χαρακτηρίζοντας την αναφορά του αμφισβητούμενη και πιθανώς παραπλανητική.

Στο πεδίο της καταμέτρησης των ψήφων, ο Τζο Μπάιντεν δείχνει σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις να διατηρεί βραχύ προβάδισμα στους εκλέκτορες έναντι του Τραμπ, ο οποίος όμως φαίνεται, σύμφωνα με προβλέψεις αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, να προηγείται σε πολιτείες- κλειδιά για την ανακήρυξη της νίκης.

Το CNN κάνει λόγο για την πιο ανορθόδοξη εκλογική νύχτα της σύγχρονης ιστορίας. Κατά διαστήματα φαινόταν εναλλάξ ο ένας και ο άλλος υποψήφιος να οδηγούνται προς πρώιμη νίκη σε σημαντικές πολίτείες. Ωστόσο επιστολικές ψήφοι και πρόωρη ψηφοφορία έκανε την καταμέτρηση να αλλάζει εντελώς πορεία.

Μετά τη βόμβα Τραμπ για προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο το επιτελείο του υποψηφίου των Δημοκρατικών ανακοίνωσε ότι η νομική του ομάδα βρίσκεται σε ετοιμότητα σε περίπτωση που ο απερχόμενος πρόεδρος πραγματοποιήσει την απειλή του, χαρακτηρίζοντας «σκανδαλώδεις» και «πρωτοφανείς» τις δηλώσεις του Τραμπ αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικαλούμενο το Reuters.

«Εάν ο πρόεδρος πραγματοποιήσει την απειλή του και προσφύγει στο δικαστήριο για να εμποδίσει την κανονική καταμέτρηση των ψήφων, έχουμε νομικές ομάδες έτοιμες να αντισταθούν στην απόπειρα αυτή», δηλώνει σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής της καμπάνιας του Τζο Μπάιντεν, Τζεν Ο΄Μάλεϊ Ντίλον.

Τραμπ: Κερδίζουμε παντού, δεν μπορούν να κλείσουν τη διαφορά

Ευχαριστώ τον αμερικανικό λαό για τη φανταστική στήριξη, εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν απόψε υπέρ μας, δήλωσε πριν λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο, προαναγγέλλοντας προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο για να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων.

«Είμαστε έτοιμοι για μεγάλο εορτασμό, κερδίζουμε παντού, λέγανε ότι θα χάσουμε, τα αποτελέσματα είναι φανταστικά, ετοιμαζόμαστε να βγούμε να γιορτάσουμε. Δεν μπορούν να κλείσουν αυτή τη διαφορά».

«Δεν περιμέναμε να κερδίσουμε τη Φλόριντα και την κερδίσαμε με μεγάλη διαφορά, κερδίσαμε το Οχάιο, το Τέξας, την Τζόρτζια» συνέχισε, αναφέροντας πολιτείες στις οποίες προηγούνται οι Ρεπουμπλικάνοι. «Το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίζουμε την Πενσιλβάνια» συνέχισε εν μέσω επευφημιών.

Δεν πρόκειται για μάχη σώμα με σώμα, είναι σχεδόν αδύνατο να μας πιάσουν, πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το μήνυμα Μπάιντεν

Εν μέσω κορναρισμάτων και επευφημιών, στην πρώτη δήλωσή του από το Ντελαγουέαρ, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας στους ψηφοφόρους του, ευχαριστώντας τους για την υπομονή τους και τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία.

«Το ξέραμε πως θα τραβούσε πολύ, νιώθουμε καλά για το πού βρισκόμαστε, πιστεύουμε πως είμαστε σε τροχιά νίκης» είπε ο Μπάιντεν, ο οποίος ανέβηκε στο βάθρο με τη σύζυγό του Τζιλ. «Το ξέραμε λόγω των επιστολικών ψήφων πως θα έπαιρνε ώρες αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, δεν θα ξέρουμε το αποτέλεσμα μέχρι να μετρηθεί κάθε ψήφος, κάθε ψηφοδέλτιο» συνέχισε.

«Έχουμε αυτοπεποίθηση για την Αριζόνα, μόλις κερδίσαμε τη Μινεσότα, παραμένουμε στο παιχνίδι στην Τζόρτζια, κάτι που δεν περιμέναμε, έχουμε αυτοπεποίθηση για το Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν»πρόσθεσε, ενώ εκτίμησε πως θα περάσει στους Δημοκρατικούς και η πολιτεία - κλειδί της Πενσιλβάνια, επαναλαμβάνοντας πως θα πάρει ώρες να μετρηθούν όλες οι ψήφοι.

Ο Μπάιντεν εκτίμησε πως ο νωρίτερο που θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα θα είναι την Τετάρτη το πρωί- ώρα Αμερικής- υπογραμμίζοντας πως δεν είναι θέμα δικό του ή του Τραμπ να ανακηρύξουν εαυτούς νικητές, αλλά πρόκειται για απόφαση του αμερικανικού λαού.

«Είμαι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, σας ευχαριστώ όλους, είμαι ευγνώμων προς όλους που συμμετείχαν σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Κρατήστε την πίστη σας, θα κερδίσουμε, η υπομονή σας είναι φοβερή» κατέληξε.

To Twitter προειδοποίησε σήμερα τους χρήστες του για το μήνυμα του απερχόμενου Τραμπ, στο οποίο κατηγορεί τους Δημοκρατικούς ότι προσπαθούν «να κλέψουν» τις εκλογές.

«Ένα μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου που κοινοποιείται σε αυτό το Tweet είναι αμφισβητούμενο και μπορεί να είναι παραπλανητικό σε εκλογές ή άλλη πολιτική διαδικασία» αναφέρει.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020