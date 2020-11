Εκλογές ΗΠΑ 2020: Θρίλερ για γερά νεύρα και συνεχείς ανατροπές – Προβάδισμα Μπάιντεν στους εκλέκτορες

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η εκλογική βραδιά στις ΗΠΑ, καθώς όσο περνάει η ώρα έρχονται στο φως το αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Σε αντίθεση με άλλες χρονιές, το θρίλερ για την εκλογή του νέου προέδρου φαίνεται πως θα διαρκέσει πολλές ώρες.

Αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς για οποιοδήποτε αποτέλεσμα, φαίνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφέρει να κερδίσει ένα μικρό προβάδισμα, αφού φαίνεται να προηγείται σε πολλές από τις πολιτείες «κλειδιά». Αντιθέτως, όμως, ο Τζο Μπάιντεν, φαίνεται να συγκεντρώνει μέχρι αυτήν την ώρα (06:18 το πρωί) περισσότερους εκλέκτορες και συγκεκριμένα 192 έναντι 114 που συγκεντρώνει ο Τραμπ.

Οι δύο υποψήφιοι δίνουν μάχη στήθος με στήθος και μέχρι αυτήν την ώρα δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τον νικητή των αμερικανικών προεδρικών εκλογών.

Μετά τις κάλπες και τις αγορές, που έδειξαν ανατροπή κλίματος υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ μέσα στη νύχτα, προβάδισμα στον Αμερικανό πρόεδρο δίνουν και οι εταιρείες στοιχημάτων.

Πλέον, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, δίνουν προβάδισμα νίκης στις εκλογές στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλάζοντας τελείως την αρχική πρόβλεψή τους, κατά την οποία ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν ήταν ο επικρατέστερος.

Κατά τη βρετανική Betfair, η πιθανότητα νίκης του Τραμπ υπολογίζεται πως ανέρχεται στο 60%, από 39% όταν άνοιγαν οι κάλπες το πρωί χθες Τρίτης. Οι πιθανότητες του Μπάιντεν έχουν πέσει στο 40% από 61%.

Σύμφωνα με τη Smarkets Exchange, με έδρα τη Βρετανία, ο Τραμπ έχει ακόμα πιο υψηλή πιθανότητα νίκης, 65%, από 39% όταν άνοιγαν οι κάλπες. Οι πιθανότητες του Μπάιντεν έχουν πέσει στο 35% από 61%.

Την ίδια ώρα και οι αγορές δείχνουν να επενδύουν τα λεφτά τους σε νίκη του Τραμπ καθώς «ποντάρουν» σε νίκη του νυν προέδρου σε ποσοστό 78%!

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλησε να δώσει κουράγιο στους οπαδούς του κατά τη διάρκεια της νύχτας με μία ανάρτηση στο Twitter. «Όλα δείχνουν πως τα πάμε πολύ καλά σε ολόκληρη τη χώρα. Σας ευχαριστώ!» έγραψε.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020