Οργή στη Φιλαδέλφεια: Αστυνομικοί σκότωσαν νεαρό Αφροαμερικανό στη μέση του δρόμου

Διαδηλώσεις ξέσπασαν χθες Δευτέρα το βράδυ στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις αστυνομικοί, αφού η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε έναν Αφροαμερικανό ο οποίος φέρεται να κρατούσε μαχαίρι.

Τα χθεσινά επεισόδια σημειώθηκαν έπειτα από μήνες διαδηλώσεων στις ΗΠΑ κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας, οι οποίες ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου μετά τον θάνατο από ασφυξία του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη όταν ένας αστυνομικός προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει κρατώντας το γόνατό του στον λαιμό του επί σχεδόν εννέα λεπτά.

Τέσσερις αστυνομικοί χτυπήθηκαν από τούβλα στα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο περιθώριο των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν έξω από αστυνομικό τμήμα της Φιλαδέλφειας, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

I’m in the Cobbs Creek neighborhood of Philadelphia, where police shot a Black man less than an hour ago. Witnesses say he had a knife but was not charging police. Numerous shell casings are in the street. Neighbors are irate, crying, yelling at police. pic.twitter.com/oWtIJTDdUw

— Ellie Rushing (@EllieRushing) October 26, 2020