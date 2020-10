Πατέρας σκότωσε τους τρεις γιους του – «Τους έχει χτυπήσει ίσως 2 ή 4 φορές ή και 100 φορές»

Ένας άντρας από το Λος Άντζελες δήλωσε ένοχος στο δικαστήριο για τον φόνο των τριών γιων του στο πίσω κάθισμα του οικογενειακού SUV.

Ο 38χρονος Luiz Fuentes καταδικάστηκε προσφάτως σε κάθειρξη 75 ετών για τον φόνο του 10χρονου Luis, του 9χρονου Juan και του 8χρονου Alexander, έπειτα από συμφωνία με την εισαγγελία.

Όταν συνέβη το τριπλό φονικό το 2015, τα αγόρια ζούσαν με τον πατέρα τους στο αυτοκίνητο για αρκετούς μήνες, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που κατάφεραν να εξασφαλίσου οι «Los Angeles Times».

Στις 9 Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς, ο Fuentes εντοπίστηκε αιμόφυρτος στη θέση του, έχοντας παρκάρει το αυτοκίνητο σε πάρκινγκ αποθήκης στο νότιο Λος Άντζελες. Στο πίσω κάθισμα ήταν νεκρά τα τρία του παιδιά.

Ο Fuentes τα μαχαίρωσε και προσπάθησε κατόπιν να αυτοκτονήσει, τραυματίζοντας αρκετές τον εαυτό του με το ίδιο μαχαίρι.

Luiz Fuentes, father accused of killing three sons in a car makes court appearance. @MarkBoster in court pic.twitter.com/8lt8th3gyW

— Marc Martin (@latpix) September 16, 2015