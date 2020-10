Βλάβη στο σύστημα παροχής οξυγόνου στο ρωσικό τμήμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού

Βλάβη παρουσίασε το σύστημα παροχής οξυγόνου στο ρωσικό τμήμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Το ανακοίνωσε νωρίτερα η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roskosmos, προσθέτοντας ότι δεν απειλείται η ασφάλεια του πληρώματος.

«Στις 14 Οκτωβρίου του 2020 στις 23:31 (και ώρα Ελλάδος), το σύστημα παροχής οξυγόνου Elektron-VM, που βρίσκεται στην άκατο Ζβεζντά, στο ρωσικό τμήμα του ISS, έσβησε» ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου της Roscosmos.

«Δεύτερο σύστημα, στο αμερικανικό τμήμα, λειτουργεί κανονικά, τίποτα δεν απειλεί την ασφάλεια του πληρώματος και του ISS» σημείωσε η υπηρεσία Τύπου.

The oxygen supply system has failed in a module on the Russian segment of the International Space Station (ISS) but the crew is in no danger, Russian space agency Roscosmos said https://t.co/JOpFDn7sxi

