Η στιγμή που το Σογιούζ προσδένεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Στον Διεθνή Διαστημικό σταθμό προσδέθηκε, σύμφωνα με το πρόγραμμα, το ρωσικό διαστημόπλοιο Σογιούζ, που μεταφέρει την Αμερικανίδα αστροναύτη Κάθλιν Ρούμπινς και τους Ρώσους κοσμοναύτες Σεργκέι Ρίζικοφ και Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ.

Μάλιστα προσδέθηκε μόλις 3 ώρες μετά την απογείωσή του, κάνοντας νέο ρεκόρ ταχύτητας, όπως επισημαίνει το ΑΜΠΕ.

Το διαστημόπλοιο Soyouz MS-17 «προσδέθηκε» στις 11:48 (ώρα Ελλάδας) στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπως ανακοίνωσε η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roskosmos.

«Έγινε ένα νέο ρεκόρ (...) Ο συνολικός χρόνος ανάμεσα στην εκτόξευση και την πρόσδεση του Σογιούζ ήταν 3 ώρες και 3 λεπτά».

Welcome back to the @Space_Station! With the capture of their space capsule confirmed at 4:48 am ET, @NASA_Astronauts Kate Rubins and cosmonauts Sergey Ryzhikov and Sergey Kud-Sverchkov have docked with the @Space_Station. pic.twitter.com/AMungFkTTX

— NASA (@NASA) October 14, 2020