Επιτυχής εκτόξευση Σογιούζ με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Με επιτυχία μπήκε σε τροχιά ο πύραυλος Σογιουζ που εκτοξεύτηκε σήμερα το πρωί από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ, στο Καζακστάν, μεταφέροντας την Αμερικανίδα αστροναύτη Κάθλιν Ρούμπινς και τους Ρώσους κοσμοναύτες Σεργκέι Ρίζικοφ και Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Οι δύο κοσμοναύτες της Roskosmos και η αστροναύτης της NASA απογειώθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 08:45 (ώρα Ελλάδας) από το ρωσικό κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από τις δύο διαστημικές υπηρεσίες. Μερικά λεπτά μετά την απογείωση, η Roskosmos ανέφερε μέσω του Twitter πως το διαστημόπλοιο «μπήκε με επιτυχία σε τροχιά».

Οι τρεις επιστήμονες θα σπάσουν ένα νέο ρεκόρ, αυτό της συντομότερης πτήσης με προορισμό τον σταθμό ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά γύρω από την γη και στον οποίο θα φθάσουν μέσα σε μόλις τρεις ώρες, αντί για τις έξι ώρες που διαρκεί συνήθως το ταξίδι. Η πρόσδεσή τους στον σταθμό προβλέπεται να γίνει στις 11:52 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

