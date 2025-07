Τα ρεπορτάζ που έκαναν λόγο για μεταγραφή του Τόμας Μίλερ σε ομάδα του MLS θα δικαιωθούν, όπως όλα δείχνουν, καθώς είναι έτοιμος να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Βανκούβερ Γουάιτκαπς.

Έπειτα από 17 χρόνια στη Μπάγερν Μονάχου, με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε συνολικά 33 τίτλους, ο 35χρονος Γερμανός άσος αποφάσισε ότι δεν είναι ακόμη η ώρα για να κρεμάσει τα παπούτσια του και γι’ αυτό ετοιμάζεται για νέες… περιπέτειες.

Το γερμανικό Sky Sport ανέφερε πριν μια εβδομάδα πως ο Μίλερ είναι σε συζητήσεις με δύο ομάδες του MLS και πως σε 7-10 μέρες θα γίνουν όλα γνωστά και τελικά είχε δίκιο καθώς ακριβώς αυτό συνέβη.

Η ομάδα με την οποία έχει συμφωνήσει προφορικά ο Μίλερ είναι αυτή των Βανκούβερ Γουάιτκαπς και την Παρασκευή (1/8) αναμένεται να μπουν και οι υπογραφές σε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, με τον Γερμανό να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

🚨🇨🇦 Thomas Müller to Vancouver Whitecaps, here we go! Deal done for German legend to join MLS side.



Two year deal in place for Müller who won’t retire and starts new chapter in MLS as he wanted.



Deal agreed as @TomBogert and BILD reported, Müller said yes today. pic.twitter.com/ff9eA9yksA