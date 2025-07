Σε στέγες καταφεύγουν έντρομοι οι κάτοικοι της πόλης Mukawa στο Χοκάιντο της Ιαπωνίας για να σωθούν, έπειτα από προειδοποίηση για τσουνάμι. Σε εικόνες που καταγράφηκαν, άνθρωποι ανεβαίνουν στην οροφή του τοπικού πυροσβεστικού σταθμού, αναζητώντας καταφύγιο. Η μαζική αυτή φυγή ήρθε λίγη ώρα μετά τον καταστροφικό σεισμό των 8,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε ανοικτά της χερσονήσου Καμτσάτκα, στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση για κύματα ύψους έως και 3 μέτρων, ενώ σειρήνες για τσουνάμι ήχησαν σε δεκάδες παράκτιες κοινότητες. Αρχές και μέσα ενημέρωσης προέτρεπαν τους πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως τις περιοχές κοντά στη θάλασσα, σύμφωνα με το ABS.CBN.

BREAKING: JAPAN ROOFTOPS FILL AS TSUNAMI ALERT SPREADS



In Japan, people are heading for rooftops after tsunami alerts hit following the huge quake in Russia's Far East.



Early readings from Hokkaido and Russia show initial waves are much smaller than expected, around 30 to