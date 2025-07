Τσουνάμι που προκλήθηκε από τον ισχυρό σεισμό των 8,8 Ρίχτερ στον Ειρηνικό κατέκλυσε σήμερα τη μικρή πόλη Σέβερο-Κουρίλσκ, στις ρωσικές Κουρίλες νήσους, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων.

#BREAKING Severo-Kurilsk, Russia from a drone 🇷🇺🇷🇺‼️‼️ pic.twitter.com/rHa12oT3YT

«Το τσουνάμι πλημμύρισε τμήματα της πόλης-λιμένα Σέβερο-Κουρίλσκ (…) Ο πληθυσμός είχε απομακρυνθεί εσπευσμένα», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε. Βίντεο, τα οποία μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, εικονίζουν ορμητικά νερά καθώς εισέβαλαν σε ακίνητα στην πόλη αυτή, με πληθυσμό περίπου 2.000 κατοίκων.

Aftermath photos emerging from the #tsunami wave in Severo-Kurilsk #Russia #earthquake pic.twitter.com/FbJXUwPowo