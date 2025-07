Μια σπάνια ιατρική υπόθεση αποκαλύπτει πως ένας 55χρονος άνδρας είδε το δάχτυλο του χεριού και το μεγάλο δάκτυλο του ποδιού του να καταστρέφονται κυριολεκτικά από μεταστατικό καρκίνο — με τους χειρουργούς να διαπιστώνουν ότι οι όγκοι είχαν «αντικαταστήσει πλήρως» τα οστά σε αυτά τα σημεία, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, όπως αναφέρει η nypost.

Απεικονίσεις με ακτινογραφίες καταγράφουν τον πλήρη αφανισμό των οστών, που είχαν καταστραφεί από κακοήθεις όγκους.

Η αναφορά, που δημοσιεύθηκε στις αρχές του μήνα στο επιστημονικό περιοδικό The New England Journal of Medicine, αναφέρει ότι ο άνδρας έπασχε από μεταστατικό καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων στους πνεύμονες και είχε αναπτύξει επώδυνο πρήξιμο για έξι εβδομάδες στο μεσαίο δάχτυλο του δεξιού χεριού και στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού ποδιού. Και τα δύο σημεία παρουσίασαν ερυθρότητα, σκληρότητα και ευαισθησία, ενώ το δάχτυλο του ποδιού εμφάνισε έλκος κάτω από το νύχι — συμπτώματα που αρχικά οι γιατροί θεώρησαν ότι προέρχονταν από ουρική αρθρίτιδα ή λοίμωξη.

Ωστόσο, οι ακτινογραφίες αποκάλυψαν την φρικτή αλήθεια: και τα δύο οστά είχαν καταστραφεί από αλλοιώσεις, με τους όγκους να έχουν αντικαταστήσει πλήρως τη δομή των οστών στα άκρα.

Η κατάσταση αυτή ονομάζεται ακρομετάσταση και αφορά τη μετάσταση καρκίνου στα οστά των χεριών ή των ποδιών, ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, που αντιστοιχεί μόλις στο 0,1% όλων των οστικών μεταστάσεων. Εμφανίζεται συχνότερα σε προχωρημένα στάδια καρκίνου του πνεύμονα, του γαστρεντερικού ή του ουρογεννητικού συστήματος, και πλήττει κυρίως άνδρες.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι οι ακρομεταστάσεις είναι τόσο σπάνιες επειδή τα οστά των δακτύλων περιέχουν ελάχιστο μυελό και έχουν χαμηλή αιμάτωση, γεγονός που τα καθιστά λιγότερο πιθανούς στόχους για μετάσταση.

Μόλις διαγνωστεί η ακρομετάσταση, η πρόγνωση είναι ιδιαίτερα δυσοίωνη: ο μέσος χρόνος επιβίωσης είναι κάτω από έξι μήνες. Ο συγκεκριμένος ασθενής υποβλήθηκε σε παρηγορητική ακτινοθεραπεία για την ανακούφιση των συμπτωμάτων, αλλά όχι για ίαση.

Δυστυχώς, πέθανε τρεις εβδομάδες αργότερα από ανθεκτική υπερασβεστιαιμία — μια επικίνδυνη αύξηση του ασβεστίου στο αίμα, που συνδέεται με προχωρημένα στάδια καρκίνου και δεν ανταποκρίθηκε στη θεραπεία.

Η υπόθεση αυτή υπογραμμίζει τους αθέατους κινδύνους των μεταστατικών νόσων, όπου ακόμη και μια φαινομενικά αθώα διόγκωση σε ένα δάχτυλο μπορεί να αποτελεί ένδειξη θανατηφόρου καρκίνου.

Παρόμοιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί στο παρελθόν, όπως εκείνη μιας γυναίκας, της οποίας η τεχνήτρια νυχιών παρατήρησε έναν «μελανιασμένο» νύχι που τελικά αποδείχθηκε θανατηφόρο μελάνωμα. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας, το μελάνωμα μπορεί να είναι ιάσιμο αν διαγνωστεί εγκαίρως, αλλά γίνεται θανατηφόρο αν εντοπιστεί σε προχωρημένο στάδιο.