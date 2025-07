Δύο μέλη της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής στην ανατολική Γερμανία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας την Τρίτη

Μια εκπρόσωπος της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως τα δυο από τα μέλη του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους ήταν «έμπειρα», προσθέτοντας πως αναζητείται το τρίτο μέλος.

A Military helicopter crashed into the Mulde River near Grimma, Saxony, Germany.



The pilot is missing, the wreckage is damaged, and a military exclusion zone was established.#Hubschrauber_Absturz pic.twitter.com/8vNHWPK8zE