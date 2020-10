Δεν την ανέβαζαν στο αεροπλάνο λόγω αποκαλυπτικής μπλούζας – Την έσωσε ο πιλότος

Μια πελάτισσα της Southwest Airlines είδε να της αρνούνται την επιβίβαση στο αεροπλάνο, καθώς όπως της είπαν μπορούσαν να δουν το στήθος της μέσα από την μπλούζα.

«Άσεμνη και προσβλητική» δήλωσε η ίδια πως χαρακτήρισαν την μπλούζα της, αναγκάζοντας έτσι τον πιλότο να της δανείσει ένα δικό του μπλουζάκι!

Αυτά κατέγραψε με σειρά αναρτήσεών της στο Twitter η κάτοικος Σικάγο, Kayla Eubanks, για την πρόσφατη διαμάχη με το προσωπικό εδάφους της αεροπορικής, που βρήκαν ιδιαιτέρως αποκαλυπτική την μπλούζα της.

«Μου είπαν πως οι επιβάτες μπορεί να με κοιτάξουν και να προσβληθούν από το ντύσιμό μου», έγραψε και ανέβασε μια φωτογραφία του ντυσίματός της.

Y’all I was KICKED OFF my @SouthwestAir flight because my boobs are “lewd, obscene and offensive.” I was told that passengers may look at me in my attire and be offended. The attire in question: https://t.co/tOAxZsFDU5 pic.twitter.com/S9W9gFXpg6 — Kayla Eubanks (@UziSuzy) October 6, 2020

«Θέλω πραγματικά να μάθω γιατί αστυνομεύει με τέτοιον τρόπο τα ρούχα μου η SouthwestAir», έγραψε σε δεύτερο τιτίβισμα.

Η ίδια επανήλθε και ανέβασε και τρίτο tweet, ένα βίντεο αυτή τη φορά, που δείχνει μια υπάλληλο να ψάχνει το dress code της αεροπορικής, λίγα λεπτά πριν την αναχώρηση της πτήσης.

This @SouthwestAir employee practically did cartwheels to ensure that I wouldn’t get on this plane y’all. I was held at the gate for 30 minutes because of my shirt. pic.twitter.com/gxnlNX4H6b — Kayla Eubanks (@UziSuzy) October 6, 2020

Στο περιστατικό κλήθηκε τελικά ο κυβερνήτης, ο οποίος εμφανίζεται για να σώσει την παρτίδα. «Σε μισούν γιατί δείχνεις ωραία, έτσι δεν είναι;», της λέει αυτός, ξεκάθαρα αμήχανος από την άβολη κατάσταση. «Έχεις καμιά μπλούζα ή θέλεις να σου δανείσω μια δική μου;», τη ρωτά.

The @SouthwestAir employee stopped looking for this policy and caught the Captain coming out of the bathroom and asked him to intervene. He literally comes out saying that they’re hating on me 🙃. pic.twitter.com/oJ4yqe9hLq — Kayla Eubanks (@UziSuzy) October 6, 2020

Εκείνη επιμένει να δει τον κανονισμό για το σωστό ντύσιμο. Τελικά τη βλέπουμε μέσα στο αεροπλάνο με το μπλουζάκι του πιλότου.

The CAPTAIN of the flight loaned me his shirt so that I could board (having been removed from the flight and the flight being delayed). I eventually took it off.. Only to be told that I would have to speak with a supervisor upon landing pic.twitter.com/sBLCHrRbRO — Kayla Eubanks (@UziSuzy) October 6, 2020

Εκπρόσωπος της αεροπορικής δήλωσε αργότερα στη «New York Post» πως επικοινώνησαν μαζί της για να απολογηθούν και της προσέφεραν αποζημίωση για την ταλαιπωρία...