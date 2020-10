Τραμπ: Χωρίς πυρετό το τελευταίο 24ωρο – Τι λέει το ιατρικό ανακοινωθέν

Την ιδιαίτερη ικανοποίηση τους για την πορεία της υγείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασαν οι θεράποντες γιατροί στο νέο ιατρικό ανακοινωθέν από το Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Ουόλτερ Ριντ στο Μέριλαντ, κοντά στην Ουάσιγκτον, όπου νοσηλεύεται από χθες καθώς εμφάνισε ήπιο πυρετό, κόπωση και ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα μετά τη μόλυνσή του από τον κορονοϊό. Όπως είπαν το τελευταίο 24ωρο δεν εμφανίζει πυρετό.

Ο πρόεδρος είναι καλά, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, είπαν συμπληρώνοντας πως ο ίδιος δηλώνει ότι νιώθει τόσο καλά που θα μπορούσε να φύγει σήμερα από το νοσοκομείο.

Donald Trump's personal physician Dr Conley says "at this time, the team and I are extremely happy at the progress the president has made"

Read the latest here: https://t.co/2ebsvepqGT pic.twitter.com/GiUaMGY4Xi

— SkyNews (@SkyNews) October 3, 2020