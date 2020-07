Τραγικές εικόνες στη Βολιβία – Η αστυνομία περισυνέλεξε νεκρούς από κορονοϊό από τους δρόμους

Σε φάση «ταχύτατης κλιμάκωσης» βρίσκεται η πανδημία του κορονοϊού στη Λα Πας, την πρωτεύουσα της Βολιβίας και στην Κοτσαμπάμπα, στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Στην πρωτεύουσα, ασθενείς πεθαίνουν στα σπίτια τους ή μπροστά στις πύλες νοσοκομείων που έχουν φθάσει σε κορεσμό, σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Αφότου η πανδημία του κορονοϊού άρχισε να εξαπλώνεται στη Βολιβία τον Μάρτιο, ήταν η Σάντα Κρους, η ατμομηχανή της οικονομίας της χώρας, στο ανατολικό τμήμα της, που αποτελούσε την κυριότερη εστία. Ενώ στην περιοχή της Βολιβίας από όπου διέρχεται ο Αμαζόνιος, στην Μπένι, που επλήγη τον Μάιο και τον Ιούνιο, ο αριθμός των μολύνσεων έχει μείνει περί τις 5.000.

Αντιθέτως στη Λα Πας (9.655 κρούσματα) και στην Κοτσαμπάμπα (6.406) εδώ και μία εβδομάδα καταγράφεται ισχυρή ανοδική τάση, με βάση τη νεότερη ενημέρωση για την επιδημιολογική κατάσταση που δημοσιοποιήθηκε χθες Δευτέρα.

«Τα κρούσματα διπλασιάζονται κάθε εβδομάδα» και η εξάπλωση καταγράφεται «ιδίως στις περιφέρειες Λα Πας και Κοτσαμπάμπα», σημείωσε ο Βιργίλιο Πριέτο, αξιωματούχος αρμόδιος για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ABI.

Dead bodies lie on the streets in Bolivia as coronavirus wreaks havoc, with gravediggers turning away grieving families. Over 45,000 people have been infected with COVID-19 in Bolivia so far.@PriyankaSh25 brings the report! pic.twitter.com/TxSTyMYJoM

— WION (@WIONews) July 12, 2020