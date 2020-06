Για τις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ συζήτησαν Αναστασιάδης – Μέρκελ

Για τις τουρκικές παράνομες γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορoνοϊού και των συνεπειών της, θέματα που αφορούν την ΕΕ και τη διμερή συνεργασία Κύπρου - Γερμανίας συζήτησαν σήμερα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ.

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter, ο πρόεδρος της Κύπρου ανέφερε πως είχε μια θετική και εποικοδομητική συνομιλία με την καγκελάριο Μέρκελ, κατά την οποία συζήτησαν για τις στρατηγικές εξόδου από την πανδημία του κορoνοϊού, τις προοπτικές για τον τουρισμό μετά την πανδημία, την ενισχυμένη συνεργασία Κύπρου - Γερμανίας, την ΕΕ, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σημείωσε ακόμη πως προέβη σε ενημέρωση για τις τουρκικές παράνομες γεωτρήσεις στην ΑΟΖ της Κύπρου και ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή.

