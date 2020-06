George Floyd: Σε υπόγειο καταφύγιο μεταφέρθηκε ο Τραμπ, διαδηλωτές και επεισόδια έξω από τον Λευκό Οίκο

Την ώρα που στις ΗΠΑ η οργή ξεχειλίζει για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ και οι διαδηλωτές κατακλύζουν τους δρόμους σε πολλές πολιτείες, το CNN γράφει σήμερα πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε «υπό πολιορκία» στον Λευκό Οίκο και μεταφέρθηκε, μετά τις ταραχές της Παρασκευής έξω από τον Λευκό Οίκο, σε υπόγειο καταφύγιο, ενώ πέρασε τη νύχτα της Κυριακής και πάλι σε καταφύγιο, καθώς η βία ξεσπούσε από τη Μινεάπολη ως το Μαϊάμι και από το Πόρτλαντ ως τη Φιλαδέλφεια.

Τα ξημερώματα σήμερα η Αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων έξω από τον Λευκό Οίκο, για να διαλύσει τους συμμετέχοντες σε διαδήλωση εναντίον της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού.

Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε μπροστά στην επίσημη κατοικία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου φωνάζοντας συνθήματα, κρατώντας πλακάτ και βάζοντας φωτιές, παρότι στην αμερικανική πρωτεύουσα έχει τεθεί σε εφαρμογή απαγόρευση της κυκλοφορίας κατ’ εντολή της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ.

Στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει εξαιρετικά δραστήριος και με απανωτές αναρτήσεις του αναφέρεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στις εξελίξεις που έχει πυροδοτήσει ο φόνος του Φλόιντ. Τη νύχτα, ώρα Ελλάδος, έγραψε μεταξύ άλλων «Νόμος και τάξη!» και «Οι ΗΠΑ θα χαρακτηρίσουν τους Αντιφα τρομοκρατική οργάνωση».

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020