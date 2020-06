George Floyd: Δακρυγόνα μπροστά στον Λευκό Οίκο

Εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων έκανε η Αστυνομία το πρωί της Δευτέρας, ώρα Ελλάδας, έξω από τον Λευκό Οίκο, για να διαλύσει τους συμμετέχοντες σε διαδήλωση εναντίον της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού μπροστά στον Λευκό Οίκο, καθώς ξέσπασαν επεισόδια σε διάφορες περιοχές της Ουάσινγκτον για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε μπροστά στην επίσημη κατοικία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, φωνάζοντας συνθήματα, κρατώντας πλακάτ και βάζοντας φωτιές, παρότι στην αμερικανική πρωτεύουσα έχει τεθεί σε εφαρμογή απαγόρευση της κυκλοφορίας κατ’ εντολή της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ.

BREAKING: Protesters lit another fire. US Park Police are pushing them back with OC spray, “flash bangs.” Some protesters are clashing with police. They say the death of #GeorgeFloyd is “the straw that broke the camels back.” @nbcwashington @MSNBC pic.twitter.com/IQEafLw9An

— Shomari Stone (@shomaristone) June 1, 2020