George Floyd: Οι ΗΠΑ φλέγονται – Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας, οδηγός έριξε το φορτηγό του πάνω σε διαδηλωτές

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του 46χρονου αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στα χέρια της Αστυνομίας, καθώς για 6η νύχτα διατηρήθηκε η ένταση και οι διαδηλωτές παραμένουν στους δρόμους.

Το σύνθημα «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», τα τελευταία λόγια του Τζορτζ Φλόιντ, κυριαρχεί στο στόμα των διαδηλωτών, με την οργή τους για τον φρικτό φόνο του 46χρονου να μην καταλαγιάζει παρά την αποπομπή και σύλληψη τελικά του αστυνομικού που κρατούσε τον Φλόιντ ακινητοποιημένο με το γόνατό του στον λαιμό του, και την Αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να αποκαταστήσει την τάξη. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις διαδηλώσεις, ενώ πτώμα άνδρα βρέθηκε κοντά σε ένα καμένο αυτοκίνητο χθες το πρωί στη Μινεάπολη.

Στη Μινεάπολη, οδηγός δεξαμενοφόρου κινήθηκε μέσα σε πλήθος διαδηλωτών στον κλειστό διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 35 West στη Μινεάπολη, χωρίς πάντως να τραυματιστεί κανείς, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

BREAKING: Tanker truck plows into crowd of demonstrators on Minneapolis highway. Protesters scrambled as truck battled toward them. pic.twitter.com/Q5cTF9AGB2 — David Begnaud (@DavidBegnaud) May 31, 2020

Ο οδηγός του φορτηγού κατέβηκε από το όχημα και υπέστη ξυλοδαρμό από διαδηλωτές.

Απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε στην Ουάσινγκτον μετά τις νέες διαδηλώσεις κοντά στον Λευκό Οίκο, όπως ανακοίνωσε η δήμαρχος της πρωτεύουσας των ΗΠΑ Μιούριελ Μπάουζερ, την επομένη μιας νύχτας που σημαδεύτηκε από βίαια επεισόδια σε πολλές πόλεις της χώρας.

Police fire tear gas and rubber bullets at the protesters in D.C.#GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/JoF2Omoduq — Daily Caller (@DailyCaller) June 1, 2020



Η απαγόρευση θα ισχύσει από τις «23:00 της Κυριακής ως τις 06:00 της Δευτέρας», όπως διευκρίνισε η Μπάουζερ μέσω Twitter, προσθέτοντας ότι έδωσε εντολή να αναπτυχθεί η Εθνοφρουρά στην πόλη για να ενισχύσει την αστυνομία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας και σε πολλές ακόμα πολιτείες.

Λεηλασίες καταστημάτων αναφέρθηκαν στη Σάντα Μόνικα, παραθαλάσσια πόλη σε μικρή απόσταση από το Λος Άντζελες.

Το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα), τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πλάνα με ανθρώπους να ορμούν σε καταστήματα σε πεζόδρομο στη Σάντα Μόνικα. Αστυνομικοί έφθασαν επιτόπου και το πλήθος φάνηκε να σκορπίζει.

Στο κέντρο του Λος Άντζελες ταυτόχρονα βρισκόταν σε εξέλιξη μαζική πορεία διαμαρτυρίας εναντίον του ρατσισμού.