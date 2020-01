Απίστευτη φρίκη στην Ισπανία: Έκοβαν τις φωνητικές χορδές σκύλων για να μη γαβγίζουν

Εφόδους σε δύο παράνομες φάρμες με κουτάβια, στα περίχωρα της Μαδρίτης έκαναν οι ισπανικές Αρχές.

Η ισπανική αστυνομία διέσωσε 270 σκύλους μικρού μεγέθους, πολλούς εκ των οποίων τους είχαν στριμωγμένους σε κλουβιά, ενώ βρίσκονταν σε κακή κατάσταση, και συνέλαβαν πέντε άτομα.

Μεταξύ των διασωθέντων τετράποδων, τα περισσότερα ράτσας τσιουάουα και πομεράνιαν, η αστυνομία βρήκε δύο νεκρά ζώα, τα οποία είχαν τυλίξει σε εφημερίδες.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, οι εκτροφείς είχαν κόψει από κάποιους σκύλους τις φωνητικές χορδές, πιθανότατα για να μην γαβγίζουν και να ειδοποιούν τους γείτονες.

Dogs which had their vocal cords CUT to stop them barking are rescued https://t.co/rmLLmkdIqQ via @MailOnline#LucysLaw for #Spain this is just too awful and sorry for sharing

