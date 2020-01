Το Ιράν «θα κάνει τα πάντα» για να σταματήσει τις διαδηλώσεις, προειδοποιεί ο Πομπέο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο κατηγόρησε σήμερα την Τεχεράνη ότι θέλει «να κάνει τα πάντα» για να βάλει τέλος στις διαδηλώσεις εναντίον των ιρανικών αρχών, προειδοποιώντας για άλλη μια φορά το Ιράν να μην προχωρήσει σε καταστολή.

«Βλέπουμε τους Ιρανούς να κατεβαίνουν στους δρόμους, σε εκπληκτικούς αριθμούς, παρά τον τεράστιο κίνδυνο που διατρέχουν», είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε ομιλία του στο πανεπιστήμιο Στάνφορντ, στην Καλιφόρνια.

«Οι ΗΠΑ βρίσκονται στο πλευρό τους, στην έκκλησή τους για ελευθερία και δικαιοσύνη και στη δικαιολογημένη οργή τους εναντίον του αγιατολάχ» Αλί Χαμενεΐ, πρόσθεσε.

Ο Πομπέο υπενθύμισε ότι το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να μην καταστείλει τις διαδηλώσεις και κάλεσε τους συμμάχους των ΗΠΑ να μεταφέρουν το ίδιο μήνυμα στην Τεχεράνη.

Το Σάββατο, ο ιρανικός στρατός παραδέχτηκε ότι κατέρριψε κατά λάθος ένα ουκρανικό αεροσκάφος, σκοτώνοντας τους 176 επιβαίνοντες σε αυτό. Από το βράδυ της ίδιας ημέρας, διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους καταγγέλοντας τη στάση της κυβέρνησης που αρχικά είχε αρνηθεί ότι έφερε οποιαδήποτε ευθύνη για τη συντριβή του Μπόινγκ.

Τις δύο τελευταίες ημέρες πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει μέσω του Twitter την υποστήριξή τους στους διαδηλωτές. «Δεν είμαι αφελής», είπε ωστόσο ο Πομπέο. «Οι Μπασίτζ (εθελοντική ισλαμική πολιτοφυλακή) και οι Ιρανοί κακοποιοί θα κάνουν τα πάντα για να βάλουν τέλος στις διαδηλώσεις αυτές», εκτίμησε.

«Είδαμε δακρυγόνα, έγινε λόγος για βιαιότητες από χθες», συνέχισε, διαβεβαιώνοντας ότι οι διαδηλωτές έκαιγαν αφίσες και ομοιώματα του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί.

«Γουάου! Οι σπουδαίοι Ιρανοί διαδηλωτές αρνήθηκαν να πατήσουν τη Μεγάλη Αμερικανική Σημαία μας ή να την βεβηλώσουν με οποιονδήποτε τρόπο», έγραψε νωρίτερα στο Twitter ο πρόεδρος Τραμπ. Η σημαία των ΗΠΑ «είχε τοποθετηθεί στον δρόμο για να την πατήσουν, αλλά εκείνοι προτίμησαν να την παρακάμψουν. Μεγάλη πρόοδος!», πρόσθεσε.

Wow! The wonderful Iranian protesters refused to step on, or in any way denigrate, our Great American Flag. It was put on the street in order for them to trample it, and they walked around it instead. Big progress!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ιανουαρίου 2020