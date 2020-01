Γαλλία: Νεκρός ο δράστης που μαχαίρωσε πολίτες – Σοβαρά τραυματισμένο ένα θύμα του

Μία ακόμα επίθεση με μαχαίρι έλαβε χώρα στη Γαλλία το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιανουαρίου 2020.

Ένας άντρας μαχαίρωσε τουλάχιστον 4 ανθρώπους σε ένα δημόσιο πάρκο στη Βιλζουίφ, κοντά στο Παρίσι, ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένα από τα θύματά του έχει τραυματιστεί σοβαρά ενώ άλλες ότι είναι νεκρός.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι BFTM TV, ο δράστης άφησε την τελευταία του πνοή λίγη ώρα αφότου δέχτηκε τα πυρά των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τουλάχιστον τρεις φορές εναντίον του δράστη.

'Terrorist' kinifeman wearing an explosive vest is shot dead in #Villejuif Paris after stabbing four people https://t.co/HWCoh1sBR5 pic.twitter.com/tZPmLKRqBy

A Muslim terrorist was shot and eliminated by police officers after stabbing 4 people in a park in #Villejuif, south of #Paris. Police sappers were called to the scene of the terror attack. pic.twitter.com/EEMm3bnTiU

— NewsBlog | breaking (@NBbreaking) 3 Ιανουαρίου 2020