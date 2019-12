Πανικός σε πτήση ομάδας μπάσκετ όταν η μηχανή άρχισε να «πετάει» φωτιές

Αεροσκάφος που μετέφερε μια ομάδα μπάσκετ από το Κάνσας πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση αφού η μηχανή του «πέταξε» φωτιές.

Όπως αναφέρει το RT, το επιβατικό αεροπλάνο Swift Air 737 προσγειώθηκε αναγκαστικά αφού μία από τις μηχανές του παρουσίασε δυσλειτουργία.

Ένας επιβάτης αποτύπωσε σε βίντεο τις τρομακτικές εικόνες από το παράθυρο του αεροσκάφους, με τις φλόγες που προκάλεσαν πανικό.

Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να επιστρέψει μόλις 20 λεπτά μετά την αναχώρησή του από το αεροδρόμιο Mineta του San Jose. Επιβάτες του η ανδρική ομάδα των Kansas Jayhawks με τον αθλητικό διευθυντή τους Ryan White, οι οποίοι και κυκλοφόρησαν το σοκαριστικό βίντεο με τη μία μηχανή να πετάει φλόγες.

@KUHoops plane blows engine on flight back to Lawrence. We just landed safely back in San Jose. ???????? pic.twitter.com/aAKPcavCUK

— Ryan White (@ryanwhite_01) 30 Δεκεμβρίου 2019