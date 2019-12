Τραμπ για την παραπομπή του: Κάντε μια προσευχή

«Κάντε μια προσευχή!»: μερικές ώρες πριν από την ιστορική ψηφοφορία στο αμερικανικό Κογκρέσο για την παραπομπή του, ο Ντόναλντ Τραμπ διακήρυξε άλλη μια φορά την Τετάρτη το πρωί (τοπική ώρα) την αθωότητά του.

«Μπορείτε να πιστέψετε πως θα τεθώ σήμερα υπό κατηγορία από τη ριζοσπαστική αριστερά (...) ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΚΑΚΟ!», έγραψε στο Twitter ο ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος, ο οποίος πρόκειται να γίνει ο τρίτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που θα «παραπεμφθεί» με ενδεχόμενη προοπτική την καθαίρεσή του.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, θα συγκληθεί στη διάρκεια της ημέρας για μια συζήτηση τουλάχιστον έξι ωρών, η οποία θα οδηγήσει σε ψηφοφορία επί δύο κατηγοριών εναντίον του Τραμπ: κατάχρηση εξουσίας και παρακώλυση της καλής λειτουργίας του Κογκρέσου.

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Δεκεμβρίου 2019