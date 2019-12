Αυστραλία: Δωδεκάχρονος πήρε το φορτηγάκι του αδελφού του για να γλιτώσει από τις φωτιές

Έναν 12χρονο εντόπισε η Αστυνομία στην Αυστραλία να οδηγεί το φορτηγάκι του αδελφού του, για να γλιτώσει με τον σκύλο του από τις φονικές πυρκαγιές.

Ο Luke Sturrock ήταν μόνος στο σπίτι όταν οι φλόγες απείλησαν την πόλη Mogumber, βόρεια του Περθ, την Κυριακή.

Ο πατέρας του Ivan Sturrock και ο μεγαλύτερος αδελφός του είχαν φύγει και βοηθούσαν στις προσπάθειες πυρόσβεσης στην περιοχή.

Τον είχαν συμβουλέψει, όπως μεταδίδει το BBC, να φύγει εάν η φωτιά πλησίαζε πολύ.

Όταν οι φλόγες πράγματι άρχισαν να πλησιάζουν το σπίτι, 0 12χρονος άρπαξε τον σκύλο του, μπήκε στο Ford Ranger του αδελφού του και οδήγησε για να γλιτώσουν.

Περίπου μία ώρα αργότερα, οι πυροσβέστες εντόπισαν το αγόρι να οδηγεί το φορτηγάκι και του έκαναν σήμα να κάνει στην άκρη.

«Ένα τυπικό αγόρι που ζει σε αγρόκτημα, ήταν έξυπνος, το πρόβλημα είναι πως δεν ήταν σίγουρος πού να πάει και ήταν δύσκολο να δει με όλον αυτόν τον καπνό» τόνισε ο Craig Spencer, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής. «Οπότε, πιστεύω κάπως πανικοβλήθηκε και όταν τον βρήκαμε έκανε στην άκρη του δρόμου».

Οι πυροσβέστες τον πήραν μαζί τους για ασφάλεια και τον άφησαν στην Αστυνομία, η οποία φρόντισε να βρεθεί με τον πατέρα του.

Ο κ. Sturrock δηλώνει περήφανος για τον γιο του. «Του μάθαμε να οδηγεί από τότε που ήταν εφτά χρονών ακριβώς για την περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο και είμαι περήφανος για εκείνον. Έκανε ακριβώς αυτό που του είχαμε πει να κάνει».

Ο αστυνομικός Michael Daley, που φρόντισε να βρεθεί το αγόρι με τον πατέρα του, απηύθυνε έκκληση στις οικογένειες να έχουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο γνωστό σε όλα τα μέλη τους για την περίπτωση που το σπίτι τους απειληθεί από φωτιά.

