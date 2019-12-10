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Η Τουρκία «με την πλάτη στον τοίχο», θέλει να δείξει πως είναι καλό μέλος του ΝΑΤΟ

«Βροχή» αναρτήσεων στο Twitter από το συνήθως φειδωλό τουρκικό υπουργείο Άμυνας

ΚΟΣΜΟΣ
11:10
10/12/2019
Η Τουρκία «με την πλάτη στον τοίχο», θέλει να δείξει πως είναι καλό μέλος του ΝΑΤΟ
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Το στρατιωτικό κατεστημένο στην Τουρκία φαίνεται πως νιώθει με την πλάτη στον τοίχο και για αυτό προσπαθεί να αποδείξει πως είναι μέσα στην συμμαχία του ΝΑΤΟ, το πλέον περιζήτητο μέλος.

Όπως αναφέρει το news.gr, είναι χαρακτηριστικό πως το συνήθως φειδωλό τουρκικό υπουργείο Άμυνας προχώρησε μέσα σε λιγότερες από 12 ώρες με μια αλληλουχία αναρτήσεων για δραστηριότητες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο με δυνάμεις του ΝΑΤΟ αλλά και ξεχωριστά με συμμαχικές μονάδες όπως μια ιταλική φρεγάτα και το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Χάρι Τρούμαν».

Προκειμένου δε να εμπλέξει το ΝΑΤΟ στους σχεδιασμούς της εμφανίζει ανάμεσα στις κοινές δραστηριότητες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού κοινές ασκήσεις με πλοία της συμμαχίας παράλληλα με τις περιπολίες γύρω από τα πλωτά γεωτρύπανα.

Η αλυσίδα αυτή ξεκίνησε με μια ανάρτηση την Κυριακή στην οποία γινόταν αναφορά στην εθιμοτυπική επίσκεψη των κυβερνητών της Τουρκικής, Ισπανικής, Καναδικής και Ελληνικής φρεγάτας στο πλαίσιο της Μόνιμης ΝΑΤΟικής Δύναμης Μεσογείου στο λιμάνι της Μερσίνας.

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