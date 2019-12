Η Τουρκία «με την πλάτη στον τοίχο», θέλει να δείξει πως είναι καλό μέλος του ΝΑΤΟ

Το στρατιωτικό κατεστημένο στην Τουρκία φαίνεται πως νιώθει με την πλάτη στον τοίχο και για αυτό προσπαθεί να αποδείξει πως είναι μέσα στην συμμαχία του ΝΑΤΟ, το πλέον περιζήτητο μέλος.

Όπως αναφέρει το news.gr, είναι χαρακτηριστικό πως το συνήθως φειδωλό τουρκικό υπουργείο Άμυνας προχώρησε μέσα σε λιγότερες από 12 ώρες με μια αλληλουχία αναρτήσεων για δραστηριότητες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο με δυνάμεις του ΝΑΤΟ αλλά και ξεχωριστά με συμμαχικές μονάδες όπως μια ιταλική φρεγάτα και το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Χάρι Τρούμαν».

Additionally, on 14 Dec 2019, one of our frigates together with Italy's ITS Martinengo Frigate???????? will carry out trainings on naval warfare skills and maritime security in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/ySnE03abP2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 9 Δεκεμβρίου 2019

Additionally, trainings on maritime warfare skills will be conducted on 11 Dec 2019 in the Eastern Mediterranean between the Turkish Navy's???????? frigates & fast patrol boats and the USS HARRY TRUMAN Carrier Strike Group???????? which is temporarily in the Mediterranean sea. pic.twitter.com/n4VUtUAALC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 9 Δεκεμβρίου 2019

After Mersin portvisit, Turkish Naval Forces???????? assets will carry out maritime trainings with ships from the Standing NATO Maritime Group-2 (SNMG-2) in the Eastern Mediterranean on the 10th of Dec 2019. This will be the 3rd training conducted with NATO Maritime Groups. pic.twitter.com/e2bIr7kFQn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 9 Δεκεμβρίου 2019

The Turkish Navy???????? continues Operation Mediterranean Shield in an effective and continuous tempo with the aim of ensuring security in the Eastern Mediterranean, additionally conducting mutual trainings at every opportunity with NATO and allied ships present in the region. pic.twitter.com/PFBMMs5Rjj — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 9 Δεκεμβρίου 2019

Προκειμένου δε να εμπλέξει το ΝΑΤΟ στους σχεδιασμούς της εμφανίζει ανάμεσα στις κοινές δραστηριότητες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού κοινές ασκήσεις με πλοία της συμμαχίας παράλληλα με τις περιπολίες γύρω από τα πλωτά γεωτρύπανα.

Doğu Akdeniz’de Akdeniz Kalkanı Harekâtına etkinlikle devam eden Türk Deniz Kuvvetleri, bölgeye intikal eden NATO ve müttefik savaş gemileri ile eğitimler icra ederek işbirliğini geliştirmekte, bölgenin güvenliği ve istikrarına en büyük katkıyı sağlamaktadır. pic.twitter.com/xDInn0N93P — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 8 Δεκεμβρίου 2019

Akdeniz'de icra edilen NATO Deniz Muhafızı Harekâtı kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca komuta edilen ve Türk SAT personelinden oluşan NATO Özel Kuvvet Komuta Kontrol Elementi (SOCCE) tarafından Malta Özel Unsur Komutanlığı personeline eğitimler verildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/G9hpMKK8tZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 8 Δεκεμβρίου 2019

Η αλυσίδα αυτή ξεκίνησε με μια ανάρτηση την Κυριακή στην οποία γινόταν αναφορά στην εθιμοτυπική επίσκεψη των κυβερνητών της Τουρκικής, Ισπανικής, Καναδικής και Ελληνικής φρεγάτας στο πλαίσιο της Μόνιμης ΝΑΤΟικής Δύναμης Μεσογείου στο λιμάνι της Μερσίνας.