Νέα Ζηλανδία: Ένας νεκρός, 17 τραυματίες από την έκρηξη του ηφαιστείου Ουακατάνε

Σε συναγερμό έχει τεθεί η Νέα Ζηλανδία μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Ουακατάνε, στο νησί Γουάιτ, σχετικά κοντά στο Βόρειο Νησί, ενώ το επισκέπτονταν δεκάδες τουρίστες.

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό και τουλάχιστον δεκαεπτά τραυματίες, ενώ ακόμα είκοσι τρεις άνθρωποι έχουν διασωθεί, σύμφωνα με το Reuters. Την πληροφορία για έναν θάνατο επιβεβαιώνει και η αστυνομία.

Το ηφαίστειο εξερράγη σήμερα, εκτοξεύοντας τέφρα και καπνό στον ουρανό. Αρχικά υπήρχε η εκτίμηση πως ήταν περίπου εκατό άνθρωποι πάνω ή κοντά στο νησί, τη στιγμή της έκρηξης, αλλά οι νεότερες αναφορές από αστυνομικές πηγές κατεβάζουν τον αριθμό αυτόν στους 50.

Κάποιοι από τους ανθρώπους που βρίσκονταν πάνω ή κοντά στον κρατήρα του ηφαιστείου μεταφέρθηκαν στην ακτή, αλλά οι αρχές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν ακόμα αγνοούμενοι.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από τις αρμόδιες αρχές της Νέας Ζηλανδίας είναι σε εξέλιξη.

Εντωμεταξύ, οι εικόνες και οι περιγραφές από το ηφαίστειο και την έκρηξή του προκαλούν τρόμο

WATCH: Dramatic video shows moment volcano erupts at White Island in New Zealand; an unknown number of people are missing pic.twitter.com/Ei8uMysms4 — BNO News (@BNONews) December 9, 2019

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν σημείωσε πως είναι νωρίς να ειπωθεί με βεβαιότητα κάτι για θανάτους. «Υπάρχουν τραυματίες και μεταφέρονται στην ακτή. Φαίνεται να είναι κάτι πολύ σοβαρό, ειδικά σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που επλήγησαν, σε αυτή τη φάση».

«Υπήρχε σίγουρα ένα γκρουπ πάνω στο ηφαίστειο και σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται ιατρική βοήθεια» τόνισε η Τζούντι Τέρνερ, δήμαρχος της πόλης Ουακατάνε. «Υπάρχουν τραυματίες και η προσοχή δίνεται στην ασφαλή μεταφορά τους στο νοσοκομείο» πρόσθεσε.

Το ηφαίστειο του νησιού Γουάιτ είναι από τα πιο ενεργά της Νέας Ζηλανδίας.

IN PHOTOS: Live camera feed of #WhiteIsland crater goes dark as the volcano erupts in #NewZealand https://t.co/jTNlXbUaOd pic.twitter.com/qKIzWNLb5o — waddey (ވައްޑެ) ???? (@WaddeyAli) December 9, 2019