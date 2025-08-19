Σε μια συμβολική κίνηση που σηματοδοτεί την έναρξη της εκστρατείας «Make America Healthy Again», ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, επισκέφτηκε το Πεντάγωνο και προκάλεσε τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, σε έναν φιλικό αλλά απαιτητικό διαγωνισμό φυσικής κατάστασης.

Ο διαγωνισμός, που έγινε γνωστός ως «Πρόκληση Πιτ και Μπόμπι», περιλάμβανε την εκτέλεση 50 έλξεων (pull-ups) και 100 κάμψεων (push-ups) μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά. Το γεγονός πραγματοποιήθηκε παρουσία μελών των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το σχετικό βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Fox News Digital.

«Είχαμε τον μεγάλο μας διαγωνισμό σήμερα: 50 έλξεις, 100 κάμψεις, στόχος τα πέντε λεπτά. Δοκιμάστε το και εσείς», δήλωσε ο 71χρονος Κένεντι, ντυμένος με αθλητικά ρούχα, στέλνοντας μήνυμα προς όλους τους Αμερικανούς για περισσότερη άσκηση και υγιεινή ζωή.

Σύμφωνα με τη New York Post, παρά την ηλικία του, ο Κένεντι ολοκλήρωσε την πρόκληση με αξιοσημείωτη απόδοση, ενώ ο Χέγκσεθ τερμάτισε λίγο πάνω από το χρονικό όριο, στα 5:25. Σύμφωνα με τον ίδιο, κάποιοι Πεζοναύτες που παρευρίσκονταν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη δοκιμασία σε λιγότερο από τέσσερα -ή ακόμα και σε τρία λεπτά.

President Trump set the example by putting forth efforts to make America healthy again.



That’s why we are introducing the Pete and Bobby challenge.



100 push-ups. 50 pull-ups. 10 minutes. pic.twitter.com/ppRrwqSUm0 — Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) August 18, 2025

«Θα είμαστε fit, όχι fat»

Η πρόκληση αποτελεί μέρος της ευρύτερης πρωτοβουλίας της κυβέρνησης Τραμπ για την ενίσχυση της φυσικής κατάστασης των Αμερικανών πολιτών και των στρατιωτικών. Ο Κένεντι ηγείται του κινήματος «Make America Healthy Again», το οποίο προωθεί την κατανάλωση μη επεξεργασμένων τροφών και την ενίσχυση της σωματικής δραστηριότητας.

Από την πλευρά του, ο Χέγκσεθ έχει αναδείξει επανειλημμένα την ανάγκη για αυστηρότερα πρότυπα φυσικής κατάστασης στον στρατό. Αναφορικά με κάποια επικριτικά σχόλια που έγιναν, αναφέροντας ότι τα δύο τρίτα των στρατιωτικών είναι υπέρβαροι, ο ίδιος είπε: «Αυτό συμβαίνει όταν αγνοούνται τα πρότυπα. Αυτό αλλάζει τώρα. Θα είμαστε fit, όχι fat».

Ο Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει ανοιχτά την εκστρατεία Κένεντι, επικροτώντας την προσπάθεια να βελτιωθεί η φυσική κατάσταση του έθνους. Μάλιστα, έχει επαναφέρει την «Προεδρική Δοκιμασία Φυσικής Κατάστασης» για τους μαθητές και το «Συμβούλιο Αθλητισμού, Φυσικής Κατάστασης και Διατροφής», το οποίο είχε καταργηθεί επί προεδρίας Ομπάμα.

Σύμφωνα με το σχετικό εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε τον Ιούλιο, το νέο πρόγραμμα θα επιβραβεύει την αριστεία στη φυσική αγωγή σε σχολεία των ΗΠΑ, με στόχο την καλλιέργεια μιας νέας γενιάς σωματικά ενεργών και υγιών Αμερικανών.

«Ευχαριστούμε τον πρόεδρο Τραμπ για το παράδειγμα που δίνει. Θέλουμε μια χώρα υγιή, στρατιώτες έτοιμους να υπερασπιστούν την πατρίδα. Το κάνουμε ως ομάδα. Ελάτε μαζί μας», δήλωσε ο Χέγκσεθ στο βίντεο.

Τέλος, οι δύο υπουργοί κάλεσαν και τον Υπουργό Μεταφορών, Σον Ντάφι, να συμμετάσχει στην πρόκληση. «Σε προκαλούμε, Σον. 50 pull-ups, 100 push-ups. Μπορείς να τα κάνεις σε λιγότερο από πέντε λεπτά;», δήλωσε ο Χέγκσεθ χαμογελώντας.