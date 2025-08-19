Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στην Αγία Σοφία, στην Κωνσταντινούπολη, όταν Τούρκοι φύλακες απαγόρευσαν σε Νοτιοκορεάτισσα vlogger να κάνει το «σήμα της ειρήνης» κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της εκεί.

Το επεισόδιο έγινε γνωστό έπειτα από ανάρτηση της vlogger στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στην ανάρτησή της, η νεαρή γυναίκα εξηγεί ότι αρχικά πίστεψε πως το προσωπικό ασφαλείας τη σταμάτησε επειδή θεωρούσαν πως βιντεοσκοπούσε σε χώρο όπου πιθανόν αυτό να απαγορεύεται. Ωστόσο, όταν ζήτησε διευκρινίσεις, ένας από τους φύλακες της είπε: «Στη δική σας κουλτούρα σημαίνει ειρήνη, αλλά δυστυχώς στην Τουρκία συνδέεται με τρομοκρατία».

Η vlogger εξέφρασε την έκπληξή της, γράφοντας: «Δεν είχα ιδέα! Είναι απίστευτο το πώς μαθαίνω κάτι καινούριο για κάθε κουλτούρα όταν ταξιδεύω».

Αν και το «σήμα της ειρήνης» δεν είναι επισήμως απαγορευμένο από τον νόμο στην Τουρκία, θεωρείται αμφιλεγόμενο σε συγκεκριμένα πλαίσια, καθώς, σύμφωνα με τουρκικές αρχές, η συγκεκριμένη χειρονομία έχει κατά καιρούς συνδεθεί με το PKK (Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν), οργάνωση που η Άγκυρα χαρακτηρίζει τρομοκρατική.