Έκρηξη ηφαιστείου στη Νέα Ζηλανδία: Δεκάδες τουρίστες στον κρατήρα, αναφορές για τραυματίες

Ηφαιστειακή έκρηξη, κατά τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών μέτριας ισχύος, σημειώθηκε σήμερα στο ηφαίστειο Ουακατάνε, στο νησάκι Γουάιτ, σε μικρή απόσταση (σχεδόν πενήντα χιλιόμετρα) από τις ανατολικές ακτές του Βόρειου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας.

Είναι ορατή μια πυκνή στήλη λευκής ηφαιστειακής τέφρας και αερίων που υψώνεται αργά στον ουρανό από το νησάκι, που αποτελεί μαγνήτη για πολλούς ξένους τουρίστες.

Η σημερινή ηφαιστειακή δραστηριότητα χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνη, κυρίως για όσους βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον κρατήρα του ηφαιστείου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

There has been an eruption on White Island, and our aviation meteorologists have issued a volcanic ash advisory for the area. Image from @gnsscience https://t.co/VNqvEljWbT ^AJ pic.twitter.com/sMzhcm8CTw

Μέσα ενημέρωσης της χώρας μετέδωσαν πληροφορίες κατά τις οποίες την ώρα της έκρηξης του ηφαιστείου υπήρχαν επισκέπτες πάνω στο ακατοίκητο νησάκι και έκαναν λόγο για περίπου 20 τραυματίες, εκ των οποίων κάποιοι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί τίποτα τέτοιο από τις αρχές.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων προειδοποίησε τους πολίτες να λάβουν μέτρα προφύλαξης από την ηφαιστειακή τέφρα.

GNS is reporting an eruption at Whakaari/White Island. We are currently assessing the situation and will share information as soon as we can.#Whiteisland #whakaari pic.twitter.com/UcZ4WkGDK4

— BOP Civil Defence (@BOPCivilDefence) 9 Δεκεμβρίου 2019