Φωτιά και έκρηξη προκάλεσαν ζημιές σε φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Βαλτιμόρης το βράδυ της Δευτέρας, κοντά στο σημείο όπου πέρυσι ένα φορτηγό πλοίο είχε ρίξει τη γέφυρα Francis Scott Key.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βαλτιμόρης ανακοίνωσε ότι λίγο μετά τις 6:30 μ.μ. (τοπική ώρα) δέχτηκε κλήση για έκρηξη σε εμπορικό πλοίο στον ποταμό Patapsco.

Όταν έφτασε στο σημείο πυροσβεστικό σκάφος, διαπίστωσε ζημιές στο φορτηγό πλοίο W-Sapphire, χωρητικότητας 81,681, «συμβατές με φωτιά και έκρηξη». Τα αίτια παραμένουν άγνωστα.

Video shows ship explodes in US city of Baltimore, Maryland

An explosion and fire struck the W-Sapphire, a 751-foot coal-carrying ship, in Baltimore’s Patapsco River near the Francis Scott Key Bridge site on August 18, 2025, at 6:28 p.m. No injuries were reported among the 23… pic.twitter.com/oM1SQvCaxh — City Mirror (@citymirrorKE) August 19, 2025

Το πλήρωμα του πλοίου επιβεβαίωσε ότι και τα 23 άτομα που επέβαιναν είναι ασφαλή και δεν έχουν τραυματιστεί. Το πλοίο παρέμενε πλεούμενο το βράδυ της Δευτέρας, με τη συνδρομή ρυμουλκών, και πρόκειται να μεταφερθεί σε «καθορισμένη ζώνη αγκυροβολίας», όπου θα παραμείνει έως ότου λάβει άδεια από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Το W-Sapphire, που κατασκευάστηκε το 2012 και φέρει τη σημαία της Λιβερίας, ταξίδευε με προορισμό το Πορτ Λουίς, στον Μαυρίκιο, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης πλοίων vesselfinder.com. Η άφιξή του είχε προγραμματιστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στη γέφυρα Francis Scott Key, η οποία καταστράφηκε τον Μάρτιο του 2024 όταν το κοντέινερ Dali προσέκρουσε πάνω της, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι εργαζόμενοι.

Το W-Sapphire διαχειρίζεται η ελληνικών συμφερόντων W-Marine, με έδρα την Αθήνα.