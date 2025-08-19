Το Ισραήλ ετοιμάζεται σήμερα να απαντήσει στη νέα πρόταση των μεσολαβητών για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία προβλέπει και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα.

Έπειτα από περισσότερους από 22 μήνες πολέμου η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αποδέχθηκε αυτή τη νέα πρόταση των μεσολαβητών -της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ- η οποία προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων σε δύο στάδια.

«Η μπάλα πλέον βρίσκεται στην ισραηλινή πλευρά», δήλωσε ο διευθυντής των υπηρεσιών Πληροφοριών της Αιγύπτου, αφού η πρόταση αυτή υποβλήθηκε επισήμως στο Ισραήλ.

Ερωτηθείς από το AFP υψηλόβαθμος Ισραηλινός πολιτικός αξιωματούχος επεσήμανε απλώς: «η θέση του Ισραήλ δεν έχει αλλάξει: απελευθέρωση όλων των ομήρων και σεβασμός των άλλων όρων που έχουν οριστεί για τον τερματισμό του πολέμου».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει ακόμη σχολιάσει την πρόταση, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα είχε επισημάνει ότι θα δεχτεί μόνο μια συμφωνία βάσει της οποίας «οι όμηροι θα απελευθερωθούν μονομιάς και η οποία θα πληροί τους όρους μας για τον τερματισμό του πολέμου».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, η απάντηση στη νέα πρόταση αναμένεται «πριν το τέλος της εβδομάδας».

Το κείμενο βασίζεται σε προηγούμενο προσχέδιο του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ το οποίο προβλέπει την απελευθέρωση δέκα ζωντανών ομήρων και την παράδοση των σορών 18 νεκρών με αντάλλαγμα εκεχειρία 60 ημερών, αλλά και διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, μετέδωσε ο ισραηλινός ραδιοφωνικός σταθμός Kan.

«Το ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς θα συζητηθεί στη διάρκεια της εκεχειρίας», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Η Χαμάς και άλλες οργανώσεις ελπίζουν (…) ότι ο Νετανιάχου δεν θα εγείρει εμπόδια» στη συμφωνία, δήλωσε ο Ιζάτ αλ Ρισκ μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Ισραηλινοί ακροδεξιοί υπουργοί, όπως αυτός της Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, προειδοποίησαν κατά μιας «τραγωδίας», αν ο Νετανιάχου «υποχωρήσει έναντι της Χαμάς», εκτιμώντας ότι «δεν έχει εντολή να συνάψει μια μερική συμφωνία».

Παρά τις προσπάθειες των τριών μεσολαβητριών χωρών, Ισραήλ και Χαμάς δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε εκεχειρία στον πόλεμο που μαίνεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Δύο προηγούμενες εκεχειρίες, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, είχαν επιτρέψει την επιστροφή ομήρων ή σορών ομήρων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατούμενων στο Ισραήλ. Από τους 251 ομήρους που απήγαγε η Χαμάς κατά την επίθεσή της εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023 οι 49 εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα και από αυτούς οι 27 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Οι ανακοινώσεις αυτές για τη νέα πρόταση εκεχειρίας γίνονται την ώρα που ο ισραηλινός στρατός προσπαθεί να θέσει υπό τον έλεγχό του το σύνολο της πόλης της Γάζας και τους γειτονικούς καταυλισμούς προσφύγων, με δηλωμένο στόχο να εξαλείψει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν στη συνοικία Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας, ενώ άρματα μάχης έλαβαν θέσεις στα όρια της γειτονικής συνοικίας αλ Σάμπρα.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων σε διάφορες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, ένας εκ των οποίων σκοτώθηκε από πλήγμα drone εναντίον της αλ Σάμπρα.

«Οι εκρήξεις δεν σταματούν στην αλ Σάμπρα. Τα άρματα μάχης και το πυροβολικό, όπως και drones, μας πυροβολούν», δήλωσε ο Χουσέιν αλ Ντάιρι, κάτοικος της συνοικίας, στο AFP.

Ο ισραηλινός ιστότοπος Walla, επικαλούμενος στρατιωτικό αναλυτή, μετέδωσε ότι «η μεραρχία 99 έχει σχεδόν ολοκληρώσει την κατάληψη της συνοικίας Ζεϊτούν». «Πληροφορίες μέσα από τη Γάζα υποδεικνύουν ότι ο επόμενος στόχος θα είναι η συνοικία Σάμπρα», πρόσθεσε ο αναλυτής αυτός, ο Αμίρ Μποχμπότ.

Από την αρχή του πολέμου το Ισραήλ πολιορκεί τη Γάζα, με τους περισσότερους κατοίκους του θύλακα να απειλούνται από τον λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες ότι επιβάλλει σκοπίμως λιμό στον παλαιστινιακό θύλακα και τονίζει ότι επέτρεψε την είσοδο σε αυτόν περισσότερης βοήθειας.

Από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου σκοτώθηκαν στο Ισραήλ 1.219 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους πολίτες. Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα έχουν προκαλέσει τον θάνατο 62.004 ανθρώπων στον παλαιστινιακό θύλακα, κυρίως γυναικών και παιδιών.

Πηγή: ΑΠΕ