Πολεμικό Ναυτικό ΗΠΑ – Ντόναλντ Τραμπ: Κόντρα για έναν καταδρομέα Navy Seals

Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό αποφάσισε να αγνοήσει τις παρεμβάσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να συνεχίσει τη διαδικασία για την απόταξη από την επίλεκτη ομάδα καταδρομένων Navy Seals ενός υπαξιωματικού που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου.

Η εξέταση από το συμβούλιο των αξιωματικών της υπόθεσης του Έντουαρντ Γκάλαχερ και τριών άλλων Navy Seals «θα συνεχισθεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ανώτατο στέλεχος του Πενταγώνου, που δεν θέλησε να κατονομασθεί.

Την Τετάρτη, το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ανακοίνωσε την έναρξη εσωτερικής διαδικασίας για να αποφασισθεί εάν θα παραμείνει στο σώμα ο Γκάλαχερ. Την Πέμπτη ο Τραμπ παρενέβη υπέρ του καταδρομέα με μήνυμα στο Twitter, τονίζοντας πως δεν πρέπει «να του αφαιρεθεί η ‘τρίαινα’» (σύμβολο των Seals).

The Navy will NOT be taking away Warfighter and Navy Seal Eddie Gallagher’s Trident Pin. This case was handled very badly from the beginning. Get back to business!

