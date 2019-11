Πλημμύρες στη Βενετία: Η ιστορική Βασιλική του Αγίου Μάρκου κινδυνεύει να πληγεί ανεπανόρθωτα

Η ζημιά που προκάλεσαν (και συνεχίζουν να προκαλούν) τα πλημμυρικά φαινόμενα που «χτύπησαν» τη Βενετία, είναι πιθανό να ανέλθει σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις δηλώσεις του δημάρχου της πόλης, Λουίτζι Μπρουνιάρο. Παράλληλα, υψηλόβαθμος κληρικός δήλωσε πως η ιστορική Βασιλική του Αγίου Μάρκου κινδυνεύει να πληγεί ανεπανόρθωτα.

«Η Βασιλική υφίσταται δομική ζημιά επειδή το νερό έχει ανέβει και έτσι προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημιά, ιδιαίτερα όταν στεγνώνει στο κάτω μέρος των μωσαϊκών και της επίστρωσης με πλακάκια», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχιεπίσκοπος της Βενετίας, Φραντσέσκο Μοράλια, σύμφωνα με το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ερωτηθείς σχετικά με τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις, ο Μπρουνιάρο δήλωσε: «Ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ».

Εξαιτίας των πλημμυρών ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ. Πρόκειται για έναν 78χρονο Βενετσιάνο, ο οποίος έπαθε ηλεκτροπληξία την ώρα που προσπαθούσε να θέσει σε λειτουργία ηλεκτρικές αντλίες στην πλημμυρισμένη κατοικία του.

