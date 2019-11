Μεγάλες καταστροφές στη Βενετία από πλημμύρα, βυθίστηκαν στο νερό πλατείες και σοκάκια

Από τη δεύτερη μεγαλύτερη πλημμυρίδα που έχει καταγραφεί ποτέ «χτύπησε» χθες τη Βενετία, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η ιστορική βασιλική του Αγίου Μάρκου και να βυθιστούν στο νερό πολλές από τις πλατείες και τα σοκάκια της.

Ο δήμαρχος της ιστορικής πόλης του ιταλικού Βορρά, Λουίτζι Μπρουνιάρο, ανακοίνωσε ότι θα την κηρύξει σε κατάσταση καταστροφής και προειδοποίησε για σοβαρές καταστροφές, οι οποίες φαίνονται να επιβεβαιώνονται, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Αξιωματούχοι της πόλης ανακοίνωσαν ότι χθες, στις 22:50, η πλημμυρίδα έφθασε τα 187 εκατοστά, λίγο λιγότερα από το ρεκόρ των 194 εκατοστών που είχε καταγραφεί το 1966.

«Η κατάσταση είναι δραματική. Ζητάμε από την κυβέρνηση να μας βοηθήσει. Το κόστος θα είναι υψηλό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής», έγραψε ο Μπρουνιάρο στο Twitter.

Η πλατεία του Αγίου Μάρκου βυθίστηκε κάτω από το νερό που ξεπερνούσε το ένα μέτρο, ενώ η παρακείμενη βασιλική πλημμύρισε για έκτη φορά μέσα σε 1.200 χρόνια.

Τέσσερις από τις μεγαλύτερες πλημμύρες έχουν σημειωθεί την τελευταία 20ετία, η πιο πρόσφατη τον Οκτώβριο του 2018. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για καταστροφές εντός του ναού. Πέρσι, οι διαχειριστές της είχαν ανακοινώσει ότι η βασιλική είχε υποστεί φθορά 20 ετών μέσα σε μόλις μια ημέρα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν νερό με ροή ποταμού να πλημμυρίζει μια από τις βασικές διελεύσεις της Βενετίας, ενώ ένα άλλο δείχνει μεγάλα κύματα να χτυπούν τα πλοιάρια που είναι δεμένα κατά μήκος του Παλατιού των Δόγηδων και να σκάνε στα πεζοδρόμια.

«Μια υψηλή πλημμυρίδα 187 εκατοστών θα αφήσει μια ανεξίτηλη πληγή», είπε ο Μπρουνιάρο, σύμφωνα με το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Κύμα κακοκαιρίας, με σφοδρές βροχοπτώσεις, πλήττει εκτός από τη Βενετία, πολλές άλλες περιοχές της Ιταλίας, όπως η Σικελία, η Καλαβρία και η Βασιλικάτα (νότια).

Η σοβαρότερη κατάσταση καταγράφεται στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου οι πλημμύρες είχαν ως αποτέλεσμα χθες να κλείσουν σχολεία σε πολλές πόλεις όπως τον Τάραντα, το Μπρίντεζι, τη Λέτσε (στην Πούλια), το Ποτσάλο και το Νότο (στη Σικελία) και τη Ματέρα (στη Βασιλικάτα), σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Τη Ματερά, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2019, σάρωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ένας ανεμοστρόβιλος, ο οποίος ξερίζωσε δέντρα, έριξε κολώνες φωτισμού και κατέστρεψε στέγες και κτίρια, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει και τις επόμενες ημέρες.