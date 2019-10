Η συγκίνηση του Γιούνκερ για το «αντίο» του στην Κομισιόν

Έντονα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και Ντόναλντ Τουσκ, καθώς η Σύνοδος Κορυφής στην οποία συμμετείχαν είναι κατά πάσα πιθανότατα η τελευταία τους ως πρόεδροι της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αντίστοιχα.

«Θα είμαι πάντα περήφανος, μέχρι το τέλος της ζωής μου, που υπηρέτησα την Ευρώπη», δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Λουξεμβουργιανός πολιτικός, ο οποίος αφήνει το πόστο του έπειτα από 147 Συνόδους Κορυφής.

"Je resterai fier jusqu'à la fin de ma vie d'avoir pu servir l'Europe"

At #EUCO, EU leaders paid tribute to @JunckerEU's work and thanked him for leading the European Commission during 5 challenging years. ???????? pic.twitter.com/NlCSH0BaWI

