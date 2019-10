Μεγαλώνει συνεχώς ο κύκλος αίματος στη Συρία, τρεις επιλογές δίνει ο Τραμπ

Για τρίτη μέρα είναι σε εξέλιξη είναι η στρατιωτική επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης» της Τουρκίας στο βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, υπό την ηγεσία των Κούρδων, γνωστοποίησαν ότι από τις τουρκικές αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον εννέα άμαχοι στη βορειοανατολική Συρία.

Σε 174 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός των «τρομοκρατών» (έτσι χαρακτηρίζει η Άγκυρα τους Κούρδους αντάρτες) που έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της τουρκικής στρατιωτικής επιχείρησης στη βόρεια Συρία, ανακοίνωσε αργά σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Δεκαεννέα τρομοκράτες του PKK/PYD-YPG έχουν σκοτωθεί σε αεροπορικές επιδρομές εναντίον ενός καταφυγίου στην Ρας αλ Αϊν στο πλαίσιο της επιχείρησης "Πηγή Ειρήνης". Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των τρομοκρατών που έχουν εξουδετερωθεί από την έναρξη της επιχείρησης είναι 174», τόνισε το υπουργείο με ανάρτηση στο twitter.

Έντεκα χωριά στις πόλεις Τελ Αμπιάντ και Ρας αλ Αϊν έχουν «απελευθερωθεί» από την στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η επίθεση των τουρκικών ένοπλων δυνάμεων στη Συρία δεν έχει ξεπεράσει σε αυτό το στάδιο τις κόκκινες γραμμές που χάραξε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει την Άγκυρα ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με οικονομικές κυρώσεις αν χρησιμοποιήσει δυσανάλογη βία ή επιδείξει «απάνθρωπη» συμπεριφορά, δήλωσε χθες Πέμπτη ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Όταν του ζητήθηκε να δώσει σαφέστερο ορισμό αυτών που αποκάλεσε κόκκινες γραμμές, το στέλεχος της αμερικανικής διπλωματίας διευκρίνισε πως η Ουάσινγκτον θα θεωρήσει ότι ξεπεράστηκαν εάν διαπιστώσει πως διαπράττεται «εθνική κάθαρση», ή ότι εξαπολύονται «αεροπορικά ή χερσαία πλήγματα αδιακρίτως εναντίον του άμαχου πληθυσμού».

«Δεν έχουμε δει σημαντικά παραδείγματα τέτοιων ενεργειών σε αυτό το στάδιο, όμως [η τουρκική επιχείρηση] δεν βρίσκεται παρά στην αρχή της ακόμη», πρόσθεσε ο αξιωματούχος — ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί — απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

Το ίδιο στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανέθεσε σε αμερικανούς διπλωμάτες να αποπειραθούν να μεσολαβήσουν για να υπάρξει «κατάπαυση του πυρός» μεταξύ της Τουρκίας και των Κούρδων και να τερματιστεί η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εντωμεταξύ τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος) προκάλεσε νέα ανησυχία καθώς σε ανάρτησή του στο Twitter άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και στρατιωτικής επέμβασης προκειμένου να σταματήσει η αιματοχυσία στη βόρεια Συρία.

«Έχουμε μία από τις τρεις επιλογές: Να στείλουμε χιλιάδες στρατεύματα και να κερδίσουμε Στρατιωτικά, να πλήξουμε την Τουρκία πολύ σκληρά Οικονομικά και με Κυρώσεις, ή να διαμεσολαβήσουμε για την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Κούρδων!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

We defeated 100% of the ISIS Caliphate and no longer have any troops in the area under attack by Turkey, in Syria. We did our job perfectly! Now Turkey is attacking the Kurds, who have been fighting each other for 200 years....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019