Συρία: 9 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από τους βομβαρδισμούς της Τουρκίας

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, υπό την ηγεσία των Κούρδων, γνωστοποίησαν σήμερα ότι από τις τουρκικές αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 9 άμαχοι στη βορειοανατολική Συρία, από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης της Άγκυρας.

Ο τουρκικός στρατός «απελευθέρωσε» από «τρομοκράτες» επτά χωριά κοντά στις συνοριακές πόλεις Τελ Αμπιάντ και Ρας αλ Αϊν στην βορειοανατολική Συρία, στο πλαίσιο της τουρκικής επιχείρησης «Πηγή Ειρήνης» που εξαπέλυσε χθες η Άγκυρα, εισβάλλοντας στη Συρία, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και ένας εκπρόσωπος των κουρδικών δυνάμεων.

Τα χωριά αλ Γιαμπισάχ και Τελ Φαντάρ ήταν τα πρώτα που «εκκαθαρίστηκαν από τρομοκράτες». Ακολούθησαν τα χωριά Μουσεϊρίφα, Νταμπάτ, Μπιρ Ασίφ και Χαμιντίγια στην Τελ Αμπιάντ και το χωριό Κίστο της Ρας αλ Αϊν, ανέφερε το Anadolu.

Οι αντάρτες του αποκαλούμενου Συριακού Εθνικού Στρατού λαμβάνουν προληπτικά μέτρα ασφαλείας στα χωριά που βρίσκονται δυτικά της Τελ Αμπιάντ.

The Turkish Armed Forces neutralized the PKK/PYD-YPG terrorists who killed innocent civilians today, and destroyed their positions.#MSB #TSK #OperationPeaceSpring pic.twitter.com/voWFqNATBF

