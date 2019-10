Τραμπ: Δεν έχουμε εγκαταλείψει τους Κούρδους

Δύο ημέρες αφότου ανακοίνωσε την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στα τουρκικά σύνορα, στη βόρεια Συρία, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν «εγκαταλείψει» τους Κούρδους.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία αποχώρησης από τη Συρία, όμως δεν έχουμε σε καμία περίπτωση εγκαταλείψει τους Κούρδους που είναι ξεχωριστοί άνθρωποι και υπέροχοι μαχητές» ήταν το Tweet που έγραψε ο μεγιστάνας.

«Βοηθάμε τους Κούρδους οικονομικά (παρέχοντάς τους) όπλα», συμπλήρωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

We may be in the process of leaving Syria, but in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. Likewise our relationship with Turkey, a NATO and Trading partner, has been very good. Turkey already has a large Kurdish population and fully....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019