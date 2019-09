Εμπορικό αεροσκάφος συνετρίβη στις ΗΠΑ, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους

Μία τραγωδία διαδραματίστηκε στο Τολέδο των ΗΠΑ όταν ένα εμπορικό αεροσκάφος συνετρίβη ανατολικά του αεροδρομίου του Τολέδο.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ το αεροπλάνο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Millington - Memphis του Τενεσί και προετοιμαζόταν να προσγειωθεί όταν και συνετρίβη.

Ohio Police and fire crews from multiple departments are responding to a cargo plane crash just outside of Toledo Express Airport.According to crews on the scene, that plane was a conveyor cargo plane. pic.twitter.com/rheG7j9Npk

— -????????????????????????- (@Frolencewalters) 11 Σεπτεμβρίου 2019