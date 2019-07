Τρέμει ξανά η Άνγκελα Μέρκελ

Για ακόμα μια φορά, την τρίτη σε διάστημα λίγων εβδομάδων, η Καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ εθεάθη να τρέμει σε δημόσια εμφάνισή της.

Η Μέρκελ εθεάθη να τρέμει κατά την υποδοχή του πρωθυπουργού της Φινλανδίας Άντι Ρίνε που πραγματοποιεί επίσκεψη στο Βερολίνο, σύμφωνα με πλάνα του Reuters.

Το ίδιο είχε συμβεί στην Καγκελάριο κατά την υποδοχή του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βερολίνο στις 18 Ιουνίου και κατά την συνάντησή της με τον πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμάιερ στις 27 Ιουνίου, προκαλώντας ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας της.

Την πρώτη φορά η Καγκελάριος είχε πει: «Είμαι πολύ καλά».

Τότε ο αναπληρωτής επικεφαλής του τμήματος επειγόντων περιστατικών στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Αμβούργο Αλεξάντερ Σούλτσε είχε προσπαθήσει να εξηγήσει τη συμβαίνει με τη Μέρκελ. «Το τρέμουλο της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ κατά τη διάρκεια υποδοχής του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν είναι ανησυχητικό από ιατρικής άποψης. Δεν είναι καθόλου σπάνιο η ελλιπής ενυδάτωση του οργανισμού να προκαλέσει πράγματι τέτοια συμπτώματα».

#Angela #Merkel just can't stop shaking, she was seen shaking for 3rd time while receiving Finnish Prime Minister #Antti Rinne in Berlin. Maybe she should include a bottle of water in her diplomatic protocol next time. pic.twitter.com/NvO8g5ESXD

