Ανησυχία για την Άνγκελα Μέρκελ, εμφανίστηκε να τρέμει σε επίσημη τελετή

Ανησυχία προκάλεσε η εικόνα της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ να τρέμει κατά τη διάρκεια της επίσημης υποδοχής, νωρίτερα σήμερα, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο προαύλιο της Καγκελαρίας.

Η καγκελάριος στέκονταν δίπλα στον κ. Ζελένσκι κατά την απόδοση στρατιωτικών τιμών, όταν ξαφνικά, κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του γερμανικού ύμνου, άρχισε εμφανώς να τρέμει.

German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water.

Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7

— DW Politics (@dw_politics) June 18, 2019