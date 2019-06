Πώς εξηγούν οι γιατροί την εικόνα της Μέρκελ να τρέμει

Πολλά ερωτηματικά προκάλεσε στον κόσμο η εικόνα της Άνγκελα Μέρκελ να τρέμει κατά τη διάρκεια της επίσημης υποδοχής του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο προαύλιο της Καγκελαρίας, την ώρα ανάκρουσης του γερμανικού εθνικού ύμνου.

Αναμενόμενα ήταν και τα σχόλια που προκλήθηκαν από το σκηνικό στα social media. Πολλοί άρχισαν να κάνουν λόγο για μια πιθανή ασθένεια της Γερμανίδας καγκελαρίου, ενώ η ίδια σχολιάζοντας το περιστατικό σε συνέντευξη Τύπου, ανέφερε απλώς ότι «ήπια τουλάχιστον τρία ποτήρια νερό και είμαι πολύ καλά».

Φυσικά, τα ΜΜΕ της χώρας δεν γινόταν να αφήσουν το θέμα χωρίς να το ερευνήσουν λίγο παραπάνω. Έτσι, απευθύνθηκαν σε ειδικούς γιατρούς, προκειμένου να λάβουν γνώμη και γνώση επί του θέματος.

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Αλεξάντερ Σούλτσε, αναπληρωτή επικεφαλής του τμήματος επειγόντων περιστατικών στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Αμβούργου, ο οποίος σύμφωνα με το Spiegel είπε: «Το τρέμουλο της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ κατά τη διάρκεια υποδοχής του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν είναι ανησυχητικό από ιατρικής άποψης. Δεν είναι καθόλου σπάνιο η ελλιπής ενυδάτωση του οργανισμού να προκαλέσει πράγματι τέτοια συμπτώματα».

German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water.

Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7

— DW Politics (@dw_politics) June 18, 2019