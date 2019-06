Πέντε συλλήψεις για την ομοφοβική επίθεση εναντίον δύο γυναικών στο Λονδίνο

Η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν πέμπτο έφηβο, ηλικίας 16 ετών, στο πλαίσιο της έρευνας για την ομοφοβική επίθεση εναντίον δύο γυναικών σε λεωφορείο του Λονδίνου.

Οι άλλοι τέσσερις, ηλικίας από 15 έως 18 ετών, που συνελήφθησαν χθες, Παρασκευή και είναι ύποπτοι για ξυλοδαρμό, πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης και κλοπή, τελούν ακόμα υπό κράτηση, πρόσθεσε η αστυνομία.

Το ένα από τα δύο θύματα, η 28χρονη Μελάνια Γκεϊμόνατ από την Ουρουγουάη εξήγησε ότι η σύντροφός της Κρις και η ίδια ήταν μέσα σε λεωφορείο που εκτελούσε νυχτερινό δρομολόγιο και κινείτο τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ης Μαΐου στο Κάμντεν, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, όταν μια ομάδα νέων ανδρών τις επέπληξε.

«Ήταν τουλάχιστον τέσσερις. Άρχισαν να συμπεριφέρονται σαν χούλιγκαν, ζητώντας μας να φιληθούμε, ώστε να μπορούν να μας κοιτάζουν, να μας λένε λεσβίες και να περιγράφουν σεξουαλικές στάσεις», διηγήθηκε η Μελάνια Γκεϊμόνατ στο Facebook, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

“They started beating me, I was bleeding all over – I was really bleeding”

Melania Geymonat tells @BBCMarkMardell on #BBCwato about how she and her girlfriend were attacked after a group of men demanded they kiss. pic.twitter.com/E3kRVLxQtA

— The World at One (@BBCWorldatOne) 7 Ιουνίου 2019