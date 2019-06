Παραλίγο σύγκρουση ρωσικού και αμερικανικού πολεμικού πλοίου

Παραλίγο σύγκρουση ρωσικού αντιτορπιλικού και αμερικανικού πολεμικού πλοίου καταγράφηκε σήμερα στη θάλασσα των Φιλιππίνων, περιστατικό που το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό χαρακτήρισε «επισφαλές και ενδεικτικό έλλειψης επαγγελματισμού».

«Ενώ επιχειρούσε στη Θάλασσα των Φιλιππίνων», όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, «το ρωσικό αντιτορπιλικό Udaloy I DD 572 έκανε έναν επισφαλή ελιγμό σε βάρος του USS Chancellorsville» όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του 7ου στόλου των ΗΠΑ Clayton Doss.

Ο Doss χαρακτήρισε «προπαγάνδα» τον ρωσικό «ισχυρισμό» πως το αμερικανικό πλοίο κινούνταν επικίνδυνα. Κατά τον ίδιο, το ρωσικό αντιτορπιλικό έφτασε σε απόσταση 15 έως 30 μέτρων από το Chancellorsville.

BREAKING: #USSChancellorsville was forced to maneuver to avoid collision

when #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach

in the Phillippine Sea. (1/2) pic.twitter.com/gP9zf5O11m

— U.S. Navy (@USNavy) 7 Ιουνίου 2019