Νερά πισίνας πέφτουν από ουρανοξύστη την ώρα του σεισμού στις Φιλιππίνες

Στον ρυθμό των Ρίχτερ «χόρεψαν» τα τελευταία 24ωρα οι Φιλιππίνες, με τους ουρανοξύστες στη Μανίλα να κινούνται έτσι, ώστε να σκορπίσουν τρόμο και δέος στον κόσμο.

Ο πρώτος σεισμός είχε επίκεντρο την περιοχή 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας της χώρας, Μανίλα, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στις αεροπορικές, σιδηροδρομικές και οδικές συγκοινωνίες και να προκληθούν ζημιές σε κτίρια και άλλες υποδομές.

Τουλάχιστον δύο κτίρια κατέρρευσαν από τον σεισμό, σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας, ενώ πέντε άνθρωποι πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους. Τρεις στην πόλη Πόρακ και ένας στην πόλη Λουμπάο. Αντίθετα, στην πρωτεύουσα τα κτίρια άντεξαν, έστω και με τις… μικρές απώλειες, όπως το νερό από την πισίνα στην ταράτσα που φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί.

Το σκηνικό που προκαλεί δέος απαθανάτισε ο dj και καμεραμάν Majick, ο οποίος το «ανέβασε» αργότερα στον λογαριασμό του στο Twitter.

The earthquake was soooo strong that even the pool from the top deck leaked ???? #earthquake #lindol Video: Micheal Rivo #EarthquakePH #EarthquakeManila pic.twitter.com/qkcxZrx5fR

— Magik (@officialdjmagik) 22 Απριλίου 2019