Άφωνοι οι τελωνειακοί υπάλληλοι με αυτό που ανακάλυψαν στο αεροδρόμιο της Μανίλα

Περισσότερες από 1.500 ζωντανές χελώνες τυλιγμένες με κολλητική ταινία βρήκε η αστυνομία σε εγκαταλελειμμένες αποσκευές στις Φιλιππίνες.

Τα 1.529 χελωνάκια, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 77.000 ευρώ, ανακαλύφθηκαν μέσα σε βαλίτσες που είχαν ήδη περάσει από το τσεκ ιν στο αεροδρόμιο Ninoy Aquino της Μανίλα, χθες Κυριακή, με τους αρμόδιους υπαλλήλους να μένουν άφωνοι μπροστά στο εύρημα αυτό.

Οι τελωνειακές υπηρεσίες κατέσχεσαν τις βαλίτσες κι εντόπισαν εκεί σπάνια και προστατευόμενα είδη.

Πολλά από τα χελωνάκια ήταν τυλιγμένα με ταινία ή κρυμμένα σε πλαστικά δοχεία μέσα στις βαλίτσες.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι βαλίτσες έφτασαν στη Μανίλα με πτήση από το Χονγκ Κονγκ, ως αποσκευές ενός ταξιδιώτη από τις Φιλιππίνες, αλλά στη συνέχεια έμειναν παρατημένες στον χώρο των αφίξεων.

Οι χελώνες μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο για την προστασία τους και οι τελωνειακές αρχές πιστεύουν πως ο λαθρέμπορος μπορεί να τρόμαξε όταν είδε τις πινακίδες για τις προβλεπόμενες ποινές.

The Bureau of Customs - Port of NAIA turned over to the Department of Environment and Natural Resources - Wildlife Traffic Monitoring Unit (DENR-WTMU) 1,529 live exotic turtles on 3 March 2019 at the NAIA Terminal 2, Pasay City. pic.twitter.com/5BPy6ZmvzH

— Bureau of Customs PH (@CustomsPH) 4 March 2019