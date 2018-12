Τραγωδία στην Ινδονησία με 168 νεκρούς από το τσουνάμι

Σε 168 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το τσουνάμι, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 745 στα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα της Ινδονησίας από το τσουνάμι που έπληξε χθες Σάββατο τις ακτές τους, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα ο εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.

Ο Σουτόπο Πούρουο Νουγκρόχο πρόσθεσε ότι υπάρχουν επίσης 30 αγνοούμενοι.

Σύμφωνα παράλληλα με το ινδονησιακό πρακτορείο ειδήσεων ANTARA που συνεργάζεται με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, 430 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, 9 ξενοδοχεία και δεκάδες σκάφη. Επίσης όπως μεταδίδει το ANTARA, η Παντεγκλάντ στην επαρχία Μπάντεν είναι η περιοχή που επλήγη περισσότερο από το τσουνάμι που προκλήθηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου Ανάκ Κρακατόα.

Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν από την καταστροφή, προσθέτει, είναι οικισμοί και τουριστικές περιοχές κατά μήκος ορισμένων ακτών στις: Τάντζουνγκ Λέσουνγκ, Σούμουρ, Τελούκ Λάντα, Πενιμπάνγκ και Καρίτα.

Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους και τους τουρίστες στις παράκτιες περιοχές γύρω από τον Πορθμό της Σούνδας να μείνουν μακριά από τις παραλίες, ενώ μια προειδοποίηση για έντονο φαινόμενο πλημμυρίδας έως τις 25 Δεκεμβρίου είχε εκδοθεί ήδη στην περιοχή.

Εικόνες τηλεοπτικών συνεργείων δείχνουν δρόμους να έχουν αποκλειστεί από τα συντρίμμια σπιτιών, αυτοκίνητα να έχουν ανατραπεί και πεσμένα δέντρα. Τα νερά από το τσουνάμι παρέσυραν τη σκηνή πάνω στην οποία έπαιζε τοπικό ροκ συγκρότημα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον ενός μουσικού. Οι υπόλοιποι αγνοούνται.



Ο εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδονησίας ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να συγκεντρώνει πληροφορίες για την καταστροφή, σημειώνοντας ότι υπάρχει «πιθανότητα ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί».

Τα τσουνάμι που είχαν προκληθεί έπειτα από έκρηξη του Κρακατόα το 1883 είχαν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 36.000 ανθρώπων.

Το χθεσινοβραδινό τσουνάμι προκλήθηκε από «μια υποθαλάσσια κατολίσθηση που προκλήθηκε από την ηφαιστειακή δραστηριότητα στο Ανάκ Κρακατόα» και οξύνθηκε από ένα αφύσικα έντονο φαινόμενο πλημμυρίδας λόγω της πανσελήνου, δήλωσε ο εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών Σουτόπο Πούρουο Νουγκρόχο.

Ο σεισμολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν Μπεν Βαν ντερ Πλάιτζμ, δήλωσε ότι το τσουνάμι μπορεί να προκλήθηκε από μια «μερική κατάρρευση» του Ανάκ Κρακατόα.

«Η αστάθεια των κλιτύων ενός ενεργού ηφαιστείου μπορεί να προκαλέσει κατολίσθηση ικανή να μετακινήσει μεγάλο όγκο νερού, δημιουργώντας τοπικά παλιρροϊκά κύματα τα οποία μπορεί να είναι πολύ ισχυρά. Είναι σαν να ρίχνεις ξαφνικά έναν σάκο με άμμο μέσα σε μια μπανιέρα γεμάτη νερό», δήλωσε.

Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν ότι δεν είδαν ούτε ένιωσαν κάτι που να λειτουργήσει ως προειδοποιητικό σημάδι για την χθεσινοβραδινή τραγωδία, όπως να αποσύρονται ξαφνικά τα νερά ή μια σεισμική δόνηση, προτού τα κύματα ύψους δύο μέτρων φτάσουν και σαρώσουν την ακτή, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Νουγκρόχο σημείωσε παράλληλα μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Metro TV ότι τα τσουνάμι που προκαλούνται από ηφαιστειακές εκρήξεις είναι «σπάνια» και ότι το τσουνάμι στον Πορθμό της Σούνδας δεν προκλήθηκε από σεισμό. «Δεν σημειώθηκε σεισμός και η έκρηξη στο Ανάκ Κρακατόα δεν ήταν καν τόσο μεγάλη», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι δεν έγιναν αισθητές ούτε δονήσεις που να υποδηλώνουν ότι μπορεί να προκληθεί τσουνάμι.

Driving past debris from the impact zone of the tsunami in #Anyer. Many local houses are damaged. Note also the wierd color of the sea, never seen it like that. #Indonesia #Tsunami pic.twitter.com/c5ryey6ElO

— Øystein L. Andersen (@OysteinLAnderse) 23 Δεκεμβρίου 2018