Η στιγμή που το τσουνάμι παρασέρνει μπάντα και θεατές στην Ινδονησία

Δραματικές είναι οι εικόνες από την Ινδονησία, όπου τσουνάμι έπληξε τις νήσους Ιάβα και Σουμάτρα στο ινδονησιακό αρχιπέλαγος έπειτα από μια υποθαλάσσια κατολίσθηση που προκάλεσε έκρηξη του ηφαιστείου Ανάκ Κρακατόα. Ο τραγικός απολογισμός, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία είναι περισσότεροι από 60 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες.

Ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή που το τσουνάμι παρασέρνει μια μπάντα την ώρα που τραγουδά στη σκηνή. Yπάλληλοι της κρατικής εταιρείας PLN συγκεντρώθηκαν στην περιοχή Tanjung Lesung προκειμένου να λάβουν μέρος στη γιορτή με αφορμή το τέλος της χρονιάς, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Reuters.

Η τοπική μπάντα Seventeen τραγουδούσε στη γιορτή όταν το τσουνάμι φτάνει από πίσω της, παρασέρνοντας τα πάντα στο πέρασμά του.

«Το νερό σάρωσε τα πάντα στη σκηνή που βρισκόταν κοντά στη θάλασσα. Το νερό παρέσυρε όσους βρίσκονταν εκεί. Χάσαμε αγαπημένους, ανάμεσα στους οποίους ο μπασίστας μας και ο μάνατζέρ μας. Αρκετοί αγνοούνται», ανέφερε η μπάντα σε ανακοίνωσή της.

Breaking Video: Tsunami wave crashes into a venue while a band performs in Indonesia. pic.twitter.com/KqLepLbRHI

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 23 Δεκεμβρίου 2018